Le podcast, un phénomène en pleine croissance

Depuis le début de la pandémie, le terme «Podcast» est devenu de plus en plus célèbre, un audio numérique qui, dans différents épisodes, raconte des informations importantes et divertissantes, de la bonne musique, des histoires, des sports et / ou des contenus pertinents qui méritent d’être racontés en détail. . Les podcasts sont des univers qui durent plus de 20 minutes et où la voix du conducteur devient la magie de chaque histoire.

Consommer ces contenus est plus facile qu’il n’y paraît, il n’est pas nécessaire de prendre un temps exclusif ou de les laisser au milieu car ils sont très longs, les écouter est une alternative simple à tout moment de la journée, sur le chemin du travail, faire du sport, faire une promenade vélo ou tout temps libre. Tous ces formats de créateurs sont disponibles sur les plateformes numériques et peuvent être consommés gratuitement.

En Colombie, il existe plusieurs de ces formats qui se classent sur le radar des plateformes numériques et qui sont très connus pour le type de contenu, d’histoires et de narrations. Voici quelques-uns:

La trilogie du pop-corn

Ceci est un podcast créé par Radiónica pour les cinéphiles. Vos auditeurs peuvent trouver des informations sur les sorties, les critiques de films et les classements de films.

L’histoire secrète de la musique

Alejandro Marín a un podcast dédié à parler de sujets liés à la musique. Il y raconte des histoires d’artistes, des albums, des interviews d’artistes et / ou des opinions sur les dernières sorties d’artistes nationaux et internationaux.

Sudakas

Il s’agit d’un projet d’entretiens biographiques avec des artistes latino-américains, dirigé par le journaliste et éditeur musical Sebastián Narváez en alliance avec le magazine Cero Setenta. Ce sont des conversations intimes dans lesquelles la relation des musiciens avec leur lieu d’origine est abordée et comment leur travail finit par être le reflet de cette réalité. Il a commencé en février 2020 et termine sa deuxième saison.

Podcast présumé

C’est un projet colombien qui est né pour critiquer les médias, c’est-à-dire pour remettre en cause la circulation de l’information et le journalisme dans notre pays. Cette proposition touche tous les sujets de l’humour. L’équipe est composée de Sara Trejos Carlos Cortés, María Paula Martínez, Pedro Vaca Jonatan Bock et Santiago Rivas.

Diana Uribe

L’historienne Diana Uribe a décidé de se lancer dans la radio Internet. À travers lui, il raconte des épisodes clés de l’histoire du monde avec son style narratif incomparable.

Podcast du Sound Collective

Ils sont un espace pour parler de musique, de l’industrie, des artistes et des entités et personnages qui gravitent autour de lui. Grâce à ce format, collectez des histoires qui deviennent la mémoire musicale de la Colombie et de l’Amérique latine. Ils ont déjà plus de 50 épisodes publiés sur les plateformes numériques.

Total merci le podcast

Il est axé sur la musique et la culture. En interviewant différents personnages qui font partie de l’industrie de la musique et du divertissement, ils cherchent à créer un espace pour la reconnaissance des artistes nationaux et internationaux et de leur valeur dans le pays et dans le monde.

Tous ces formats sont disponibles sur des plateformes numériques telles que Pocket Casts, Podcast Addict, TuneIn Radio, Ivoox, Podcast Go, Spotify, Deezer, Apple Music, Google play et Claro Music.

