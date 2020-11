Le club de Porto Alegre devra cependant jouer sans le défenseur central argentin Walter Kannemann, qui devra respecter une date de suspension après avoir été expulsé le dernier jour de la phase de groupes. . / Diego Vara / Archives

Sao Paulo, 24 novembre . .- Une guilde confiante, au moral élevé grâce aux bonnes performances du championnat brésilien et sans problèmes de covid, s’est rendue mardi à Asunción où elle affrontera jeudi Guaraní au stade Defensores del Chaco Paraguayen au match aller des huitièmes de finale de la Copa Libertadores.

Le club de Porto Alegre devra cependant jouer sans le défenseur central argentin Walter Kannemann, qui devra respecter une date de suspension après avoir été expulsé le dernier jour de la phase de groupes.

Avec 34 points et en huitième position, la Guilde a remporté 8 des 21 matchs disputés dans le championnat brésilien, a fait 19 égalité et n’en a perdu que 3.

Le club de Porto Alegre est parti ce mardi après-midi pour Asunción de la ville de Sao Paulo, où il a effectué les entraînements avant le déplacement, après la rencontre qu’il a eue dimanche avec les Corinthiens, dans un match égalisé par zéro. .

En l’absence du défenseur argentin, l’entraîneur Renato Portaluppi a déjà confirmé l’alignement de David Braz en son remplaçant, qui accompagnera Pedro Geromel.

En raison de leur participation à de récentes séances d’entraînement, Víctor Ferraz et Diogo Barbosa devraient entrer sur le terrain jeudi, mais d’autres arrières latéraux tels que Cortez et le colombien Luis Manuel Orejuela sont également dans la mire de l’entraîneur.

Matheus Henrique semble en sécurité au centre avec Darlan et Lucas Silva, et Vanderley est pratiquement confirmé dans le but.

Avant la rencontre avec Guaraní, le club de Porto Alegre aura une nouvelle séance d’entraînement à Asunción mercredi.

La composition de guilde possible est la suivante: Vanderlei; Víctor Ferraz, Pedro Geromel, David Braz et Diogo Barbosa (Cortez); Matheus Henrique, Darlan (Lucas Silva), Luiz Fernando, Jean Pyerre et Pepê; et Diego Souza.