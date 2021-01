Guillermo Moreno a tenté de minimiser le scandale José López (.)

L’ancienne secrétaire au commerce intérieur des gouvernements de Néstor Kirchner et Cristina Fernández de Kirchner, Guillermo Moreno, Il a exprimé son avis sur la décision de l’administration nationale actuelle de fermer les exportations de maïs, rappelant que Moreno était chargé de mettre en œuvre de nombreuses mesures d’intervention sur les marchés lorsqu’il était agent public.

Dans une interview avec le portail Bichos de Campo, Guillermo Moreno a remis en question le manque de planification du gouvernement Alberto Fernández lorsqu’il a décidé de fermer les exportations de maïs. «L’enjeu central est la planification: quand aucune décision planifiée n’est prise, un problème est généré car cela affecte la courbe de rentabilité des entreprises, qui dans le cas des exportateurs agro-industriels ont beaucoup de volume et peu de marge, avec quelle efficacité c’est quelque chose de clé », a déclaré l’ancien fonctionnaire.

Et j’ajoute: «Il ne s’agit donc pas d’un problème de mesure, car il peut s’agir de ceci ou de tout autre, mais de la planification des mesures effectuées avec les membres du marché, ce que nous avons fait; alors les acteurs du marché pourraient être d’accord ou non, mais à mon époque, le procès-verbal de résolution des tables correspondantes, en l’occurrence celui du maïs, l’envisageait et était signé par tous les acteurs ».

En revanche, l’ancien fonctionnaire était en faveur d’avoir fait un appel à la filière maïs pour analyser tout ce qui concerne l’offre et la demande de céréales, chose très similaire qui s’est produite l’année dernière à l’arrivée du ministère de l’Agriculture à un accord avec les secteurs de la filière blé, afin qu’il n’y ait pas de problèmes d’approvisionnement qui auraient ultérieurement un impact sur les prix à la consommation.

«Maintenant, beaucoup d’hommes d’affaires me disent: Moreno, nous ne votons pas pour le péronisme, mais nous voulons toujours qu’il gagne, parce que c’est là que nous gagnons de l’argent, et puis ils ajoutent, comment se fait-il que nous perdions de l’argent dans un gouvernement péroniste, si cela ne nous est jamais arrivé? Et je leur réponds que cela arrive parce que ce gouvernement n’est pas péroniste », Tenu.

Critique d’Alberto Fernández

Dans une autre partie de l’interview, Guillermo Moreno a critiqué sévèrement l’administration présidentielle: «Le fait que le président Alberto Fernández ait publiquement affirmé qu’il ne croyait pas aux plans est étrange et même insolent avec les membres de l’économie, parce qu’un homme d’affaires ou un travailleur ne peut pas faire son travail sans planification », a-t-il commenté.

«Pour un président, dire qu’il ne croit pas aux plans équivaut à dire qu’il ne croit pas aux activités commerciales ou syndicales. Si vous dites que vous ne croyez pas aux plans, alors vous croyez à l’improvisation et à une activité économique comme celle-ci est impossible; c’est pourquoi il est insolent avec le secteur privé. Ici, il y a un problème d’origine, qui est que le président doit changer sa façon de penser, mais, avec son âge, ce sera très difficile pour lui », a déclaré Guillermo Moreno.

Temps passés. L’ancien secrétaire au Commerce intérieur, Guillermo Moreno, ainsi que l’ancienne présidente Cristina Fernández, l’ancien ministre de l’Économie, Martin Lousteau, et l’ancien chef de cabinet et actuel président de la nation, Alberto Fernández. (Photo: Présidence)

Enfin, Guillermo Moreno a évoqué le message de vingt points de gestion qui ont été remplis jusqu’à présent et qu’Alberto Fernández a envoyé par WhatsApp à ses ministres cette semaine: «Le problème du président est qu’il se regarde dans le miroir et se considère comme un succès. Il considère qu’il a atteint vingt objectifs, le premier est qu’il a mis fin à la faim en Argentine et depuis je n’ai plus lu car c’est quelque chose qui ne répond pas aux critères de vérité ».

Et il a conclu le rapport en disant: «Il y avait la faim avec (l’ancien président Mauricio) Macri et maintenant que (Fernández) a détruit l’économie, se trouve-t-il que la faim a été résolue avec une carte? Comment un président peut-il penser ainsi? Parce qu’il pense mal en n’ayant pas la réalité comme critère de vérité. Il n’y a rien de plus éloigné du péronisme que le postmodernisme. Perón nous a appris précisément que la seule vérité est la réalité ».

