Après avoir gardé le but de la Équipe mexicaine pendant 105 matchs et ayant participé à des quatrièmes Coupes du monde, Guillermo Ochoa a annoncé la date à laquelle se retirera de Tri.

Dans une interview avec CNN, le portier du Aigles d’Amérique a déclaré ce vendredi que son objectif est dire adieu avec l’ensemble aztèque dans le Coupe du monde Qatar 2022, qui serait votre cinquième appel, égalisant la marque du légendaire gardien de but du club de León, Antonio “La Tota” Carbajal, qui était au Brésil 1950, en Suisse 1954, en Suède 1958, au Chili 1962 et en Angleterre 1966, où joué 11 matchs et il a reçu 25 buts.

Pour sa part, «Paco Memo» a représenté le Mexique dans les tournois d’Allemagne 2006, d’Afrique du Sud 2010, du Brésil 2014 et de Russie 2018; Cependant, c’est dans ces deux derniers que a acquis la propriété et s’est imposé comme une idole des fans mexicains. Sur les huit matches qu’il a disputés, il a reçu neuf buts.

Le Qatar sera ma dernière Coupe du monde, mes adieux à l’équipe nationale

En revanche, le gardien de 35 ans a mentionné combien tu es reconnaissant en faisant partie de l’équipe nationale mexicaine pendant tant d’années et avec laquelle il a remporté des titres dans la région, car il a fait ses débuts en 2005 lors d’un match amical contre la Hongrie et de là a remporté quatre Gold Cups de la CONCACAF.

Peu de footballeurs ont la possibilité de représenter leur pays et de remporter des titres. Quatre qui correspondent à notre région, il faut d’abord les jouer et ensuite les gagner, c’est une fierté après de nombreuses années à être en équipe nationale, à représenter votre pays; tout le monde n’a pas le privilège

Son passage à travers l’Europe et l’ignorance de la Liga MX

Ochoa avait 260 jeux officiels dans le football L’Europe , jouant pour lui Ajaccio de France, le Malaga et le Grenade d’Espagne, et Standard de Liège De Belgique; étant cette dernière destination où il pouvait lever un verre.

Au cours de la même interview, l’athlète a analysé son passage à travers le vieux continent et a partagé son impression en découvrant ignorance du football mexicain dans le vieux continent.

Quand je suis allé en Europe j’ai dû ouvrir les yeux, tu arrives dans un pays où tu ne vois pas la ligue mexicaine. J’avais des collègues qui m’ont dit ‘hé, je connais l’Amérique, je connais deux autres équipes’, et tu restes avec ça, c’est une blague

Et c’est que pour Guillermo, le principal problème subi par les footballeurs mexicains qui veulent jouer dans les meilleures ligues du monde est le manque d’exposition de la Liga MX. Il a même souligné que l’on en savait plus sur le football brésilien, argentin et même MLS des Etats-Unis.

Les clubs (mexicains) étant économiquement prospères, ils ne cherchent pas à transcender l’international. Cette diffusion du football mexicain n’a pas été recherchée. Vous ne pouvez pas trouver une Amérique contre Guadalajara à la télévision, le classique au Mexique

Par conséquent, il considère que Coupe Libertadores et les coupes du monde ils étaient une vitrine pour lui, car grâce à ses bonnes performances dans ces tournois internationaux, ils l’ont connu en Europe

Ils avaient une certaine connaissance de moi à cause de ce que j’avais fait avec ce petit international. Donc, cela aide et vous ouvre des portes. Nous devons changer cela

L’idole américaine fera partie de la annonce de l’équipe aztèque pour leurs duels contre Corée du Sud et Japon en territoire autrichien le prochain 14 et 17 novembre, respectivement.

