Avec un journal de lecture intitulé Journées Trakl et les courriels à son partenaire – l’écrivain Fernanda Garcia Lao– rassemblé en Mes rendez-vous avec lao, L’écrivain Guillermo Saccomanno publier ces jours-ci Je suis la peste, un roman initiatique sur un adolescent qui assassine sa famille et part à la découverte d’un Buenos Aires apocalyptique, une histoire qui vise, comme le dit son auteur, «à reproduire notre misère dans un miroir».

Il n’est pas courant que trois livres inédits du même auteur paraissent simultanément, mais certaines causalités que Saccomanno explique dans “Trois questions existentielles” – un texte de l’écrivain accompagnant cet entretien – ont rendu cela possible, mais avec le fait supplémentaire que “une relation entre existence, lecture et écriture »relie les trois publications.

Je suis la peste. le roman de l’auteur de Chambre Gesell que la maison d’édition Planeta publie maintenant en novembre, a été écrite en quarante jours et raconte l’histoire d’un garçon qui vit dans un bordel et qui après avoir empoisonné sa famille comme des rats sort pour visiter un Buenos Aires où la mort est tous les deux pas et les cadavres qui s’entassent dans les coins sont incinérés par «une troupe de funambules noirs». Un roman initiatique, dans une tradition du picaresque argentin, où la neige qui tombe épaissit encore le climat de la ville prise par la peste.

Riches et pauvres, les «Cheta» du Barrio Norte et les voyageurs du terminal de la Plaza Miserere partagent une seule chose qui les unifie, comme cela s’est produit dans l’histoire de l’humanité: la mort. Cette fois d’une manière dévastatrice.

Un roman qui reflète de manière élargie «comment l’égoïsme opère pendant cette tragédie planétaire», et comment selon les mots de l’écrivain «ce fléau, même si nous ne l’acceptons pas, nous met à l’épreuve devant nous».

– Encadreriez-vous «Soy la peste» dans un roman d’initiation mais dans un climat de violence pandémique?

– Il y a deux références pour l’initiation de ce roman. L’un, central, est Le jouet enragé, de Arlt. L’autre Une saison en enfer, de Rimbaud. Ce sont les livres qui m’ont formé quand j’avais quinze ans et que je suis allé travailler. Et c’était la lecture et la consultation de livres lors de l’écriture de ce roman. Tout le temps, ici à table. Quand j’étais bloqué, je lisais l’un ou l’autre. Quand j’étais gamin, à Mataderos quand je sortais travailler, la découverte de la ville, c’était affronter un territoire hostile et séduisant à la fois. En même temps je faisais mes achats de bibliothèque aux kiosques d’occasion et de gadgets … J’allais partout avec Arlt, qui était à la fois mon “guide spirituel” et Peuser Guide. Dans ce sens, Je suis la peste C’est un roman que ce gamin que j’étais aurait aimé lire. De là, à partir de cette initiation, je l’ai écrit. Il voulait retrouver sa colère et son innocence, sa perte dans un monde étranger qui doit être pris d’assaut.

– Le protagoniste voit un échantillon de personnages désagréables et d’actions terribles pendant la peste. Selon vous, que se passerait-il pendant la pandémie actuelle?

– Je ne pense pas que les personnages soient désagréables. L’enfant est né et a grandi dans un quilombo. Mais toutes les familles ne sont-elles pas, à leur manière, un quilombo? En tout cas, les personnages qu’il croise sont des projections expressionnistes d’êtres dont nous sommes proches tous les jours et qui, dans des situations extrêmes, provoquent peur, suspicion, dégoût. Je ne pense pas qu’ils puissent être supérieurs à une telle personne mise à l’épreuve face à une catastrophe. Regardons autour de vous. Regardons comment fonctionne l’égoïsme pendant cette tragédie planétaire. Et ce fléau, même si nous ne l’acceptons pas, nous teste contre nous-mêmes. À cet égard, la littérature devrait être une alarme. Et ce que ce livre entend, dans son alerte, reproduire notre misère dans un miroir.

– La neige à Buenos Aires est-elle un hommage à L’Eternauta par Héctor Germán Oesterheld?

– Une anecdote: quand j’avançais dans le roman, mon analyste, a marqué la relation de cette histoire avec L’Eternauta: chute de neige. Évidemment, comment cette influence n’allait pas m’arriver, ce qui pour ma génération était fondamental. De Oesterheld, je parle. Il était mon modèle quand j’ai commencé à écrire des scripts. Je l’ai rencontré dans une maison d’édition, c’était un vrai professeur. Il était humble et généreux avec ses connaissances littéraires. Avec Carlos Trillo Nous avons fait le dernier rapport sur lui dans la vie, quelques jours avant sa disparition. Je ressens une énorme dette envers Oesterheld. Et pas seulement à cause de cette chute de neige mortelle qui métaphorise la terreur.

– Comment avez-vous travaillé sur le rapport permanent entre érotisme et mort que la littérature de Georges Bataille rappelle?

– Quand on écrit, on ne pense pas en termes de relations de signifiants. Dans mon cas, Je me laisse emporter par l’impulsion de l’histoire. Je titube dans le noir. J’ai écrit ce roman en un peu plus d’un mois, entre avril et mai. C’était un exorcisme contre l’angoisse que la séquestration m’avait causée par la peste et, en même temps, un acte secret de contre-phobie. Cela a commencé à cinq heures du matin, toujours dans le noir. Je l’ai fait en secret, sans le dire à personne sauf à mon analyste. Je pensais m’être griffé. Quand j’ai commencé, je pensais que j’étais fauché en tant que conteur, que – comme je l’ai laissé entendre dans un livre précédent – je n’écrirais plus jamais une fiction. Bien que je puisse et puisse écrire des articles, j’ai écrit ce roman avec la peur d’être bloqué pour toujours. À chaque aube, quand je m’assis devant la machine, je ne savais pas comment continuer. À ce stade, reproduisez la méthode des pamphlétaires (Dostoïevski était un) et aussi celui de Oesterheld avec l’aventure des livraisons hebdomadaires.

– Cet exemple de livre où le mal bat tout le monde: pauvres, riches … serait-ce une sorte de Le triomphe de la mort de Pieter Brueghel de notre temps?

– La mort est au cœur du système capitaliste. Je ne crois pas ce qu’ils disent que le capitalisme peut être humain. Il n’y a pas d’humanisme dans le système de plus-value. Cette pandémie n’est-elle pas un symptôme clair du cannibalisme du système? Au-delà de toute hypothèse scientifique sur son origine, il ne fait aucun doute que sa cause réside dans la voracité de la culture et des politiques extractives.

Je suis convaincu que nous marchons joyeusement dans l’abîme. Je ne pense pas non plus être apocalyptique. Chaque matin, le premier journal que je lis est The Guardian. Fin de toute illusion. Nous faisons partie de la débâcle.

– Quelle serait la symbolique de la virginité du personnage dont la famille possède un bordel?

– Onetti Il dit quelque part que chaque type, même le plus voyou, a une zone de pureté qui remonte parfois à la surface. Et c’est le cas du gamin protagoniste. Ce qu’il recherche, peut-être sans le savoir, c’est l’amour dans ses termes d’avidité et de désespoir.

– Comment avez-vous travaillé le registre du discours du narrateur et du langage brut et marginal?

– Je voulais que le récit soit lu à la croisée du passé et du présent. Mais que cette tension n’a pas été soulevée uniquement en termes scénographiques. Pas seulement par l’incorporation d’un tramway et d’un avion à réaction. J’étais intéressé par le fait que le conflit se situait entre une langue haute et une langue plébéienne, entre une prose cultivée et une lunfa. En d’autres termes, cette temporalité a été insufflée dans le combat entre deux langues. Un légal et un marginal.

– Pensez-vous que pendant la pandémie actuelle (comme dans tout) “l’autre est l’ennemi”?

– Italo Calvino dit dans Les villes invisibles que le moyen de survivre en enfer est de trouver quelqu’un qui l’est moins.

