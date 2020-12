Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. . / EPA / OMER MESSINGER / Archives

Nations Unies, 7 décembre .. – Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s’est déclaré lundi “très consterné” par la situation dans la province éthiopienne du Tigray et a appelé à un retour rapide à l’état de droit dans la région , où un conflit séparatiste a éclaté.

<< (Guterres) Estime qu'il est essentiel de rétablir rapidement l'état de droit, de respecter pleinement les droits de l'homme, de promouvoir la cohésion sociale, de parvenir à une réconciliation inclusive, ainsi que de rétablir les services publics et de garantir l'accès à l'aide humanitaire sans restrictions »indique un communiqué du porte-parole Stéphane Dujarric au nom du secrétaire général.

De même, le texte indique que l’ONU continue d’être “pleinement engagée à soutenir l’initiative de l’Union africaine (UA)”, et à mobiliser “toute la capacité des Nations Unies” pour apporter un soutien humanitaire aux réfugiés.

Le secrétaire général a également tenu à souligner que ces mêmes messages ont été envoyés aux dirigeants de la région et au Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, avec qui il a dit s’être entretenu ce lundi.

La région du Tigray a été secouée pendant plus d’un mois par un conflit armé, où des centaines de personnes sont mortes pendant la guerre et plus de 45 000 ont fui la violence vers le Soudan voisin.

L’ONU estime que plus d’un million de personnes pourraient avoir besoin d’aide en raison de la guerre au Tigray, une région d’un peu plus de cinq millions d’habitants, soit 5% de la population éthiopienne (environ 110 millions de personnes).

Le 28 novembre, les forces gouvernementales ont déclaré s’être emparées de la capitale tigrienne, Mekele, après une offensive armée ordonnée le 4 novembre par Abiy contre le Front populaire de libération du Tigré (FPLT), le parti au pouvoir dans la région. en représailles à une attaque des forces tigriennes contre une base militaire éthiopienne dans ce territoire.

Bien que le combat ait commencé le 4 novembre, le différend de Tigray était compliqué depuis des mois.

Depuis sa refondation après la chute du régime communiste en 1991, l’Éthiopie a promu une politique de fédéralisme ethnique, où tous les groupes ethniques auraient une valeur et une représentation égales.

Cependant, le FPLT a depuis dirigé la coalition ethnique qui constituait le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien (FDRPE) au pouvoir.

Cette hégémonie a duré jusqu’à la nomination en 2018 d’Abiy – un jeune homme politique d’origine oromo – au poste de Premier ministre, qui voulait extirper l’ethnicité de la politique en refondant le FDRPE dans le Parti de la prospérité (PP), dont le FPLT s’est dissocié.

Après que les élections générales prévues pour août dernier aient été retardées en raison du covid-19, le FPLT a organisé des élections parlementaires régionales en septembre, que le gouvernement central a qualifiées d’illégales et de violation de «l’ordre constitutionnel».

Aussi, depuis le 5 octobre, date à laquelle le mandat d’Abiy a théoriquement expiré, le gouvernement tigré ne reconnaît pas l’autorité de l’exécutif fédéral.