Martín Guzmán, ministre de l’Économie

Avant l’ouverture du marché, le ministère de l’Économie a annoncé des modifications de son programme de financement pour le reste de l’année. Par une déclaration, Le portefeuille dirigé par Martín Guzmán a promis de ne pas demander avant la fin de l’année une aide de la BCRA au Trésor sous forme d’avances temporaires, l’un des deux moyens qui existent pour se financer par émission monétaire. En outre, l’objectif était d’obtenir un nouveau financement en plaçant des dettes sur le marché. jusqu’à 10% des échéances en pesos que vous devez refinancer dans les deux prochains mois. En outre, il a assuré que le financement supplémentaire obtenu sera utilisé pour continuer à réduire le niveau d’assistance de la Banque centrale.

Le communiqué officiel faisait référence à l’énorme problème monétaire que la BCRA a dû effectuer pour financer les dépenses extraordinaires avec lesquelles la pandémie de coronavirus covid-19 a été répondu et, a-t-il noté, que la reprise progressive de l’activité permet d’initier une correction de cela déséquilibre qui est à l’origine de l’instabilité du taux de change et des inquiétudes quant à la progression de l’inflation.

«Les autorités restaient conscientes de la nécessité de prendre des mesures, chaque fois que possible, pour corriger ces déséquilibres, ce qui amorcerait une voie soutenue de consolidation et soulagerait la pression sur la politique monétaire. Dans le même sens, des actions ont été menées pour affirmer et développer des mécanismes de financement sur le marché local », explique le communiqué.

“Le ministère de l’Économie annonce qu’au cours des mois de novembre et décembre, l’assistance de la Banque centrale ne sera pas demandée au Trésor sous forme d’avances transitoires, après les annulations effectuées ces derniers jours.»Dit le communiqué.

En plus d’arrêter l’émission par des avances temporaires, l’annonce indique que le Trésor continuera à rechercher, par le biais d’émissions de dette sur le marché local, autant de pesos que possible pour aider à couvrir le déficit avec l’émission monétaire la plus faible possible.

«Concernant la politique financière de fin d’année, l’objectif est de renouveler toutes les échéances en principal et d’intérêts et d’obtenir un financement net de marché à hauteur de 10% par rapport aux échéances totales de ladite période. Toute augmentation du financement net dépassant ce seuil sera utilisée pour réduire davantage le niveau d’assistance de la Banque centrale », précise le communiqué.

«Cette adaptation des politiques budgétaires, qui implique de continuer à protéger les secteurs de la société qui restent dans un état de vulnérabilité, permet d’avancer dans l’agenda de normalisation du financement du secteur public. De cette manière, il contribue à créer un pont de prévisibilité entre l’exécution du budget de l’année en cours et le budget 2021, qui envisage une réduction considérable des besoins de financement et de crédit de la Banque centrale au gouvernement », conclut le communiqué.

Que sont les avancées transitoires?

Les avances temporaires sont des prêts accordés par la Banque centrale au Trésor pour couvrir les besoins de financement que le secteur public ne peut pas satisfaire par des recettes fiscales ou par le placement de dettes sur le marché. La Charte organique de la BCRA impose une limite au montant d’argent qui peut être transféré au Trésor de cette manière, et ce plafond était très proche étant donné l’utilisation de cette alternative dans le passé.

Jusqu’à présent cette année, les avances temporaires ont représenté 29% de la question monétaire pour aider le Trésor, soit environ 508 720 millions de dollars. L’autre 71% de la création de nouveaux pesos. et celui qui a le plus pesé pendant la pandémie était le transfert de bénéfices. qui représentaient plus de 1,2 billion de dollars jusqu’en octobre.

Contrairement aux avances temporaires, les transferts de bénéfices sont des droits dont dispose le Trésor en tant qu’unique actionnaire de la BCRA. Des années de forte dévaluation comme 2019 augmentent fortement la valeur comptable mesurée en pesos des réserves internationales et des bons du Trésor que l’autorité monétaire a dans ses actifs. Ainsi, une mauvaise année pour la stabilité du peso représente un gain comptable important pour l’entité qui, de ce fait, dégage des bénéfices importants en 2020 qu’elle peut transférer vers la trésorerie.

C’est pourquoi il est important de noter que les annonces se réfèrent exclusivement à l’un des deux canaux dont dispose la Banque centrale pour financer le Trésor, les avances temporaires. Cependant, il ne limite pas la capacité de l’entité dirigée par Miguel Pesce à émettre de l’argent par transferts de bénéfices, comme cela explique aujourd’hui l’essentiel de l’aide monétaire au Trésor. Tel qu’il est écrit, il laisse la voie libre de continuer à demander l’aide de la BCRA de cette autre manière.

«Le déficit primaire 2020 serait proche de 2 billions de dollars (environ 7% du PIB), en dessous des 2,29 billions de dollars (7,5% du PIB) prévus dans le budget 2021, ce qui est une nouvelle encourageante. sur le plan fiscal », a analysé un rapport de Delphos Investment ce week-end, avant les annonces d’aujourd’hui.

«Du côté du financement, le ministère de l’Économie semble enclin à réduire au minimum le financement monétaire, essayant de répéter la performance d’octobre. Cependant, peut-être qu’en décembre, il faudra un peu d’aide de la BCRA étant donné l’ampleur du déficit », a-t-il ajouté.

