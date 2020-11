Larry Fink (REUTERS / Shannon Stapleton / File Photo)

Larry Fink a pris soin de donner un bain de réalité, au milieu d’une semaine qui a donné un répit important à l’équipe économique, avec de nouvelles baisses du dollar, des améliorations des obligations et des données positives sur une reprise de l’activité. Le numéro un de BlackRock, le plus grand fonds d’investissement au monde, a fait une déclaration publique ferme. Il a dit que “Il y a des pays plus sûrs” pour investir que l’Argentine et le secteur privé “prendront du temps” pour faire à nouveau confiance au pays.

Il est le financier le plus influent du monde. Le plus drôle, c’est que BlackRock était l’un des principaux moteurs de l’accord de dette que les obligataires ont scellé en août. Mais depuis, il a accumulé une baisse de plus de 25%, qui s’ajoute à la baisse de 45% que les fonds ont acceptée lorsqu’ils sont entrés dans la restructuration.

Cette posture révèle à quel point il sera complexe pour le gouvernement de regagner la confiance des investisseurs, s’il le souhaite vraiment. Il ne s’agit pas seulement de réduire le risque pays et de rapprocher le pays des marchés financiers. Ce regain de confiance tant attendu a un impact d’abord sur la valeur du dollar puis aussi sur les projets des entreprises et du public. Tout le monde s’est fatigué de l’Argentine et les efforts pour retrouver l’attractivité du pays pour les investissements devront être énormes.

Le ministre de l’Économie de l’Argentine, Martín Guzmán. . / EPA / Juan Mabromata / Archives

Martín Guzmán a réussi à gagner du temps lorsque le dollar a menacé de se déchaîner. Il est vrai qu’une partie a été réalisée grâce à des contrôles forts pour opérer en bourse et que les Anses ont aidé en vendant des obligations. Mais la chute du dollar occasionnel de 195 $ à 157 $ en deux semaines a également montré que le précédent rallye brutal avait plus d’assaisonnements spéculatifs qu’autre chose.

Le ministre de l’Économie s’est occupé tout au long de la semaine pour apporter des messages rassurants aux marchés. Avant le début de la semaine financière, il a annoncé que le Trésor ne demandera pas à la BCRA d’autres avances temporaires pour le reste de l’année. Bien entendu, la BCRA réaliserait un bénéfice de 400 000 millions de dollars. Mais au-delà de ce «détail», le message a été décodé de la manière suivante: le gouvernement reconnaît désormais qu’il est préoccupé par les niveaux d’émission monétaire.

Dans la négociation qui démarre cette semaine avec le FMI pour parvenir à un nouvel accord, l’horizon budgétaire sera au centre de la scène. Mais Guzmán a déjà révélé qu’il était prêt à négocier le rouge de 4,5% du PIB qui apparaît dans le projet de budget 2021 qui sera discuté au Sénat dans les prochains jours. En outre, il y aurait également l’intention d’aller de l’avant avec des objectifs «pluriannuels» qui fixent le rythme pour atteindre l’équilibre budgétaire.

Ce qui n’est pas encore clair, c’est quel soutien politique recevra ces idées qui sont apparues sur la table au milieu de la crise financière et monétaire. Pour l’instant, Le revirement tant attendu par les investisseurs est arrivé, même s’il est pour le moment prématuré de le considérer comme un “détournement”.

Cristina Kirchner et Alberto Fernández

Cette plus grande tranquillité des taux de change a coïncidé avec la lettre que Cristina Kirchner a publiée il y a deux semaines. Le message saillant que la plupart des analystes politiques ont mis en avant est que le vice-président a «libéré» publiquement Alberto Fernández afin qu’il puisse mener à bien «son» gouvernement. En ne prenant pas en charge la crise économique, Cristina a dit très clairement que s’il y a quelqu’un responsable de ce qui se passe, c’est le président lui-même. Certains pensent qu’il est sorti “décollé”. Mais en même temps, cela donnait à Alberto Fernández une marge de manœuvre qu’il n’avait pas jusqu’à présent.

Guzmán donne le sentiment d’avoir appris de la leçon. Il pensait que la renégociation de la dette suffirait à améliorer le climat financier, stabiliser le dollar et arrêter de perdre des réserves. Rien de tout cela n’est arrivé. L’absence de signaux favorables et de nouvelles restrictions de change a généré une nouvelle crise, qui a porté l’écart de taux de change à plus de 100%.

Maintenant, Le ministre a choisi de ne pas «se reposer sur ses lauriers» au milieu de la baisse du dollar et s’est empressé d’annoncer des mesures avec des signes d’austérité. Les preuves des maux économiques qui affligent l’Argentine sont trop solides pour ne pas y prêter attention. Le dilemme de l’Argentine n’est pas de financer le déficit budgétaire comme une question monétaire ou par un placement de dette. Les derniers gouvernements ont déjà essayé toutes les options et aucune n’a fonctionné. Le vrai dilemme est de savoir quelle est la manière d’atteindre l’équilibre budgétaire de manière ordonnée et sans générer de chaos social.

Le défi de Guzmán est de transformer «l’été financier» en une reprise soutenue. C’est une véritable opportunité en or, après avoir approché le rebord après la dernière poussée du dollar. Il n’y a pas beaucoup de place pour d’autres erreurs. La Banque centrale continue avec des réserves de liquidités à la limite et le danger d’une éventuelle dévaluation reste latent.

L’industrie et la construction ont affiché des hausses d’une année sur l’autre en septembre et différents indicateurs montrent que l’économie a continué de se redresser en octobre. Les dernières données de collecte montrent qu’elle augmente en termes réels, c’est-à-dire au-dessus de l’inflation.

Peu de gens pensent que le signal manquant est de voir ce qu’il adviendra de l’impôt sur la fortune. Comme indiqué dans cette colonne la semaine dernière, Alberto Fernández et Martín Guzmán sont plus désireux de «draper» le projet que de le promouvoir. Non seulement c’est un signal «anti-investissement», mais cela marquerait aussi une victoire forte pour «l’aile dure» du kirchnérisme. Mais à ce stade, il semble quasiment impossible qu’elle soit traitée avant la fin de l’année, ce qui contribuerait également à dépasser les attentes d’une réactivation pour 2021.