. / EPA / CLEMENS BILAN

Écriture sportive, 21 novembre . .- Un buteur de poker du Norvégien Erling Haaland, récemment choisi comme ‘Golden Boy’ (meilleur jeune homme de la saison), a réveillé le Borussia Dortmund, revenu du but initial du Brésilien Matheus Cunha pour battre en Berlin à Hertha (2-5) et devient la principale menace pour le Bayern Munich.

L’équipe du Suisse Lucien Favre a été le grand bénéficiaire de la session. Dortmund a profité des revers du Bayern, dans l’Allianz plus de huit mois plus tard, contre le Werder Brême (1-1) et Leipzig à Francfort contre l’Eintracht (1-1).

Ainsi, la huitième date se terminera comme deuxième du tableau, à un point du champion, le jour où le jeune Youssoufa Moukoko a fait ses débuts, à seize ans, le plus jeune joueur à faire ses débuts en Bundesliga.

C’était une nouvelle exposition de Haaland qui célébrait en grand la désignation de «golden boy», avec quatre buts, de toutes sortes et de toutes les couleurs.

Et que l’équipe berlinoise a profité du mauvais départ du match du Borussia pour en profiter grâce à Cunha qui, de l’extérieur de la surface, a envoyé un missile impossible pour le but suisse Roman Burki.

Tout a changé après la pause. Le départ de l’équipe Favre et Haaland a été génial. Le Norvégien a égalisé en complétant une passe de la droite d’Emre Can à la 47e.

Trois plus tard, il a mis son équipe en tête quand il a reçu une passe dans le trou de Julian Brandt. Et au moment du match, il a terminé une contre-attaque après avoir esquivé le gardien Alexander Schwolow. Le quatrième a été signé par le Portugais Raphael Guerreiro, qui a profité d’une agitation dans la petite zone pour marquer le quatrième.

Un penalty converti par Cunha a compensé le score pour Hertha à la 79e minute, mais juste après, Haaland a récupéré une passe de l’Anglais Jude Bellingham pour contrôler le ballon et dépasser Schwolow pour la quatrième fois du match.

Le Norvégien traque déjà la dictature du score en Bundesliga du Polonais Robert Lewandowski. Haaland, qui a disputé dix matchs sur huit, est un derrière l’attaquant du Bayern.

À cinq minutes de la fin, Favre a choisi de faire ses débuts pour Moukoko. Le jeune attaquant prometteur a remplacé, précisément Haaland, et a clôturé la nuit magique du Borussia.