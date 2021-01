PORT-AU-PRINCE, Haïti (AP) – Des pierres dans les airs. Des pneus qui brûlent. Fumée âcre. Coups mortels.

Haïti se préparait à une nouvelle série de manifestations généralisées à partir de vendredi, les dirigeants de l’opposition exigeant que le président, Jovenel Moïse, démissionne le mois prochain. Ils craignent qu’il n’accumule trop de pouvoir au début de sa deuxième année de décision par décret.

“La priorité en ce moment est de mettre en place un autre système économique, social et politique”, a déclaré par téléphone André Michel, de la coalition d’opposition Secteur Démocratique et Populaire. “Il est clair que Moïse s’accroche au pouvoir.”

Les chefs de l’opposition demandent le départ de Moïse et des élections législatives pour réactiver le Parlement, qui a été dissous il y a un an.

Ils affirment que le mandat de cinq ans de Moïse prend fin légalement, depuis qu’il a commencé lorsque le mandat de l’ancien président Michel Martelly a expiré en février 2016. Mais le dirigeant soutient qu’il a commencé lorsqu’il a pris le pouvoir, au début de 2017, lors d’une prestation de serment retardée. un processus électoral chaotique qui a forcé la nomination d’un président par intérim qui a gouverné pendant un an.

Les soutiens internationaux d’Haïti ont fait écho à certaines des préoccupations des opposants et ont appelé à des élections parlementaires dès que possible. Les élections étaient initialement prévues pour octobre 2019, mais ont été retardées par une impasse politique et par des manifestations qui ont paralysé une grande partie du pays, obligeant les écoles, les entreprises et plusieurs bureaux gouvernementaux à fermer pendant plusieurs semaines.

Certains membres de la communauté internationale ont également condamné plusieurs décrets de Moïse.

L’un d’eux a limité les pouvoirs d’un tribunal qui vérifie les marchés publics et qui a accusé le président et d’autres responsables de détournement de fonds et de fraude dans le cadre d’un programme vénézuélien fournissant du pétrole bon marché. Moïse et d’autres ont nié les allégations.

Un autre décret présidentiel a estimé que des actes tels que le vol, l’incendie criminel et les barrages routiers – courants dans les manifestations – seraient classés comme terrorisme et seraient passibles de sanctions sévères. De plus, il a créé une agence de renseignement qui ne répond qu’à lui.

Le Core Group, composé de représentants des Nations Unies, des États-Unis, du Canada et de la France, a remis en question ces initiatives.

“Le décret portant création de l’Agence nationale de renseignement donne aux agents de cette institution une quasi immunité, ouvrant ainsi la possibilité d’abus”, a déclaré le groupe dans un récent communiqué. “Ces deux décrets présidentiels, sur des domaines qui se trouvent à l’intérieur des compétences d’un Parlement, ils ne semblent pas conformes à certains principes fondamentaux de la démocratie, de l’État de droit et des droits civils et politiques des citoyens “.

Moïse a rejeté ces préoccupations et s’est engagé à aller de l’avant.

Dans un tweet pour la nouvelle année, il a déclaré que 2021 serait «une année très importante pour l’avenir du pays». Il a convoqué un référendum constitutionnel en avril, suivi d’élections parlementaires et présidentielles en septembre, le scrutin étant prévu pour novembre.

“Il ne fait aucun doute que les élections auront lieu”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Claude Joseph à l’Associated Press, rejetant les appels à la démission de Moïse en février. “Haïti ne peut pas se permettre une autre transition. Nous devons laisser la démocratie fonctionner. comment je dois le faire. “

___

Coto a rapporté de San Juan, Porto Rico.