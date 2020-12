Lewis Hamilton et une photo répétée: en fête sur le podium (REUTERS / Bryn Lennon).

Lewis Hamilton vient d’obtenir sa septième couronne en Formule 1 et d’égaliser Michael Schumacher. Les deux sont les plus grands champions des 70 ans d’histoire de la catégorie. Mais l’anglais continue d’ajouter des récompenses. Dans ce cas, il a obtenu le prix pour Athlète de l’année délivré par le prestigieux journal français L’Équipe. Lors de l’élection traditionnelle qui depuis 1975 était à la tête des journalistes, le pilote Mercedes a vaincu le joueur de tennis espagnol par un large avantage. Raphael Nadal et le basketteur américain, James Lebron. C’est la première fois qu’un coureur Maxima obtient cette reconnaissance de la moitié française. Et le meilleur footballeur classé sixième sur la liste.

Dans le décompte, Lewis a obtenu 1 866 points, sur les 437 de Nadal, qui a reçu ce prix quatre fois, 2010, 2013, 2017 et 2019. Le troisième était le chiffre des Lakers de Los Angeles, James Lebron (403 points). Le top dix a été complété par l’athlète suédois Armand Duplantis (379), le cycliste français Julian Alaphilippe (212), le footballeur polonais Robert Lewandoski (206), cyclistes slovènes, Tadej pogacar (182) et Primoz Roglic (88); Athlète ougandais Joshua Cheptegi (70) et le boxeur anglais, Tyson fureur (69).

Parmi les femmes, la gagnante était la Norvégienne Mars Olsbu Roeiseland, qui participe au biathlon. La femme nordique a remporté sept médailles cette année à la Coupe du monde de la spécialité qui s’est tenue à Anterselva, en Italie, où elle a obtenu cinq médailles d’or et trois d’argent. Elle est la première représentante de sa discipline à remporter ce prix. Avec 452 voix, elle devance la joueuse de tennis japonaise Naomi osaka (369) et le skieur italien Federica Brignone (356).

De retour à Hamilton, ses mérites ne vont pas seulement à égaler Schumi aux championnats. Il l’a également dépassé cette année en nombre de victoires. Ajoutez 95 à 91 pour l’allemand. Il a également étendu son commandement dans le nombre de pole positions où la marque atteignait 98. Il faut se rappeler qu’il était absent à une date pour avoir contracté le COVID-19. Il a récupéré et est revenu à la clôture à Abu Dhabi où il a remporté son 165e podium en F1.

Le Britannique a déjà remporté le prix «Personnalité de l’année» de BBC Sport. La même mention a été décernée par la Fédération internationale de l’automobile (FIA). L’Anglais, au-delà de ses mérites sur la piste, a également transcendé le sport pour son combat contre le racisme. Il a été indigné par le meurtre du citoyen américain George Floyd (Il a été étouffé par un policier) et a fait la promotion d’une manifestation avant la course depuis cette saison. Il a même participé incognito à une manifestation qui a eu lieu à Londres.

L’engagement de Lewis sur la question et son influence sur Mercedes ont rendu les voitures de l’équipe allemande noires cette année. Bien que son renouvellement de contrat n’ait pas encore été officiellement confirmé, c’est un fait puisqu’il est sur la liste officielle de la FIA pour 2021 avec l’équipe allemande.

Sans un changement radical des règles techniques dans la saison à venir, Hamilton est susceptible de remporter son huitième titre et d’être le plus champion de l’histoire de la F1. Vous continuerez à battre d’autres records et ainsi obtenir votre passeport pour être sur la liste des plus récompenses comme celle que L’Équipe vous a décernée.

