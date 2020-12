Lewis Hamilton et Marc Márquez ont été le visage et le cross d’une saison automobile affectée par le cononavirus: le Britannique a conquis le Championnat du Monde de Formule 1 et atteint le record de 7 titres de Michael Schumacher et l’Espagnol, grand dominateur du MotoGP, était absent tout le parcours après avoir chuté dans la première course.

La pandémie a marqué la saison automobile, avec un départ tardif des championnats du monde de Formule 1 et MotoGP et avec une réduction des essais dans le calendrier final des deux principales disciplines de ce sport.

La Formule 1 allait avoir 22 courses pour la première fois de son histoire, mais la pandémie a forcé l’annulation de certaines des plus emblématiques (comme Melbourne, Monte Carlo et Suzuka) et de créer un nouveau calendrier avec 17 Grands Prix, avec quelques pistes (comme l’Autriche) , Silverstone et Monza) répéter.

Mais aucun de ces changements n’a fini par affecter le plan sportif, avec une domination écrasante de la Mercedes, comme ces dernières saisons, et un titre pilote pour le grand favori, Lewis Hamilton.

Le coureur anglais de 35 ans a été proclamé champion en Turquie, avec trois courses à disputer, après avoir remporté 10 des 14 premiers essais et raté le podium en seulement deux (Autriche et Italie).

– Mercedes bat Ferrari –

Après le titre 2008 avec McLaren et ceux de 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019 avec Mercedes, Hamilton a conquis une septième couronne mondiale et égale un nouveau record du légendaire Michael Schumacher, après avoir battu celui des victoires (95 contre 91), podiums (164 contre 155) et pole positions (98 contre 68).

Avec son coéquipier Valtteri Bottas, Hamilton a décerné à Mercedes un septième titre de constructeur consécutif, un de plus que Ferrari obtenu entre 1999 et 2004, faisant de la marque allemande la plus récompensée de l’histoire de la F1.

Mais Hamilton n’a pas donné de quoi parler uniquement au volant. Son amitié avec des personnes célèbres, son style vestimentaire, ses bijoux ou ses tatouages, son activisme en faveur de l’environnement a été rejoint cette année par sa défense de l’égalité raciale, montrant son soutien au mouvement “ Black Lives Matter ” avant chaque Grand Prix à genoux et avec un poing vers le ciel.

Premier pilote noir de l’histoire de la F1, il a dédié son titre “aux enfants”, surtout ceux qui viennent de classes modestes comme lui: “Rêvez l’impossible, continuez vos rêves, ne doutez jamais de vous”.

Il était même à nouveau le protagoniste en fin de saison, mais pas pour ses exploits sur la piste, mais pour avoir été l’une des “ victimes ” du covid-19, manquant le Grand Prix de Sakhir, l’avant-dernière manche du championnat.

– Blessure et adieu à la saison –

Comme Hamilton, Marc Márquez a été le grand favori pour revalider le titre MotoGP, qui n’a également débuté qu’en juillet, avec un calendrier qui est passé des 20 premières courses à seulement 14.

Le prodigieux pilote catalan, détenteur d’un grand nombre de records au Championnat du Monde Moto, a été appelé à 27 ans pour égaler les 9 titres de Valentino Rossi, qui aurait été le septième de la catégorie la plus élevée.

Mais lors de la première course de la saison, sur le circuit de Jerez (Andalousie), le pilote Honda a subi une grave chute et s’est cassé l’humérus au bras droit.

Il a été opéré deux jours plus tard et a tenté de remonter sur une moto pour participer à la deuxième course, également à Jerez, le 26 juillet, sans succès.

Cet effort et un accident domestique ont provoqué la casse de la plaque de titane placée lors de la première intervention pour maintenir l’os, devant passer une deuxième fois en salle d’opération en août et même une troisième en décembre pour changer à nouveau la plaque, ce qui était aggravée par une infection postopératoire.

Non seulement Márquez a raté l’intégralité du championnat, mais certains médias espagnols ont assuré que le pilote ne participera à nouveau qu’en mai, manquant les premières courses de la saison prochaine, mettant ainsi ses chances de remporter à nouveau le titre en suspens.

Le principal bénéficiaire de cette situation était un autre Espagnol, Joan Mir, qui à 23 ans et contre toute attente, a été proclamé champion du MotoGP, avec une Suzuki, une marque qui n’avait pas gagné depuis 2000.

