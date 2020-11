Ce ne sera pas son septième titre qui lui fera prendre le pied sur l’accélérateur. La star de Mercedes Lewis Hamilton, champion du monde depuis la course précédente, veut remporter les trois derniers grands prix de la saison. Ce vendredi, il était à nouveau dominant lors des premiers essais libres à Bahreïn.

Le Britannique a été le plus rapide des deux séances, la première journée et la deuxième nuit, cette dernière représentative des conditions de qualification et de course, prévues samedi et dimanche (17h00 heure locale / 14h00 GMT).

Avec un chrono de 1 min 28 sec et 971 mille, il avait trois dixièmes d’avance sur le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et le Finn Valtteri Bottas (Mercedes). Il a signé son temps plus tard que ses rivaux, ce qui complique la comparaison entre les performances.

Les tests de ce vendredi ont servi à tester l’un des pneus Pirelli que les pilotes utiliseront en 2021.

Derrière, en séance nocturne, 148 millièmes séparaient le Mexicain Sergio Pérez (Racing Point), 4e, l’Australien Daniel Ricciardo (Renault), 5e, et le Français Pierre Gasly (AlphaTauri), 6e.

La journée a été marquée par un accident impliquant Alexander Albon. Son Red Bull est entré en collision avec la violence contre les barrières de sécurité. La voiture a été gravement endommagée et pourrait donc être pénalisée pour la course en raison du probable changement de moteur et de boîte de vitesses.

Mauvaise nouvelle pour le Thaï, qui veut mériter le volant Red Bull, convoité par Pérez et l’Allemand Nico Hülkenberg en 2021.

Le coup d’État a provoqué un premier drapeau rouge. La séance a également été interrompue après l’apparition d’un chien sur la piste, comme cela s’est produit en Turquie il y a 15 jours.

Hamilton craignait que ce soit son propre bulldog anglais Roscoe, qui l’accompagne partout cette saison.

– Mick Schumacher pourrait être champion –

La troisième séance d’essais, dans la journée, est prévue le samedi à 14h00 heure locale (11h00 GMT).

L’équipe Haas, qui annoncera “dans les deux prochaines semaines” son partenaire pilote, a promis son directeur Guenther Steiner, vise deux hommes en F2, le Russe Nikita Mazepin et surtout Mick Schumacher.

Le fils de la légende Michael mène la Coupe du monde avec quatre courses à disputer (deux ce week-end et deux la suivante), toutes à Bahreïn en tant que finaliste de F1.

Les qualifications de vendredi n’ont pas aidé l’Allemand de 21 ans, 10e, avec son principal rival, Callum Ilott, en pole.

Cette position de leader donne au Britannique quatre points et le place 18 derrière Schumacher au classement.

Pour gagner dans les deux courses cette semaine, avec un maximum de 44 points à marquer, Mick doit porter son avance à 49 points.

