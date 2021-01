. / EPA / JASON SZENES EPA-. / JASON SZENES SHUTTERSTOCK OUT

Houston (USA), 18 janvier . .- La magie du score était de nouveau présente ce lundi au Barklays Center avec le gardien James Harden et l’attaquant Kevin Durant comme protagonistes, le jour des fêtes de Martin Luther Day King Jr.en remportant, en tant que nouveaux coéquipiers, le duel contre le joueur le plus utile de la ligue (MVP), l’attaquant grec Giannis Antetokounmpo.

Pendant ce temps, la base Stephen Curry et les Golden State Warriors ont surpris les Lakers de Los Angeles avec un grand retour, qui ont brisé leur séquence de cinq victoires consécutives.

Le monde de la NBA a de nouveau jeté son dévolu sur le Barclays Center, où ce lundi les Nets, avec Harden et Durant, ont battu les Milwaukee Bucks 125-123 d’Antetokounmpo.

Durant a triplé l’avance à 36 secondes de la fin, et Harden a récolté un double-double de 34 points et 12 passes pour être à nouveau le parfait entraîneur dans le match offensif des Nets (9-7), qui a remporté le quatrième. match consécutif, meilleure séquence actuelle de la Conférence Est, où ils sont déjà cinquièmes.

L’attaquant star des Nets a terminé avec 30 points, neuf rebonds et six passes qui ont permis aux Nets de confirmer qu’ils se sont déjà placés dans le groupe des équipes à battre non seulement en Conférence Est mais aussi en championnat, comme c’est le cas avec les dollars.

Antetokounmpo a également brillé en tant que star et leader des Bucks avec un double-double de 34 points, 12 rebonds et sept passes décisives, mais ils n’ont pas suffi à éviter la défaite qui a coupé leur séquence de quatre victoires consécutives.

Comme prévu avec Curry en tant que leader, qui a contribué 26 points et a retrouvé l’inspiration de l’attaquant Kelly Oubre Jr., qui a marqué 23 points, les Warriors ont exposé les champions de la ligue et ont averti qu’ils avaient à dire sur le terrain. bien plus que ce que les prévisions leur donnent pour cette saison.

Jusqu’à présent, ils ont complété leur meilleur retour de la saison avec une course de 21-34 au quatrième quart pour atteindre un record de victoire de 7-6 et le moral d’avoir déjà battu les champions au Staples Center.

Le meneur de jeu Ja Morant a maintenu son statut de leader dans le match par équipe des Memphis Grizzlies, les menant à une victoire de 108-104 contre les Phoenix Suns et en prolongeant leur séquence de victoires à cinq.

Morant, qui a disputé son deuxième match depuis son retour avec l’équipe après avoir raté 11 sur blessure, a terminé avec un double-double de 17 points, 10 passes et deux récupérations de balle.

L’attaquant de puissance Brandon Clarke a également atteint 17 points sur une liste de sept joueurs Grizzlies qui avaient des numéros à deux chiffres, dont trois réservistes.

La victoire des Grizzlies (7-6), qu’ils ont marqué au-dessus de la normale pour la première fois cette saison, survient malgré le fait que le gardien Dillon Brooks, leur meilleur buteur, n’a contribué que trois points après avoir manqué 9 points 10 buts sur le terrain, y compris ses quatre tentatives de 3 points.

Le centre bahaméen Deandre Ayton, avec un double-double de 18 points, 16 rebonds et trois passes décisives, a mené l’attaque des Suns (7-5), qui n’ont pas non plus eu leur meilleure inspiration marquante, en particulier leur leader, le garde hispanique Devin Booker. , qui a terminé avec seulement 12 points après avoir raté 16 des 21 tirs du terrain.

L’attaquant de puissance LaMarcus Aldridge est revenu à Portland pour affronter son ancienne équipe des Trail Blazers et a contribué 22 points en tant que leader des San Antonio Spurs, qui ont gagné ce lundi en battant 104-125.

Le garde DeMar DeRozan était en charge de diriger l’attaque équilibrée des Spurs en réalisant un double-double de 20 points et 11 passes, ce qui a permis à l’équipe de San Antonio (8-6) de remporter la deuxième victoire consécutive et de se consolider en tant que leader du Division sud-ouest.

Le pivot Bam Adebayo (double-double de 28 points et 11 rebonds) a affirmé sa puissance dans la peinture et le Miami Heat a finalement pu terminer un match qui avait été reporté de plusieurs heures par le protocole de santé et sécurité covid-19 après avoir battu les Detroits Pistons expulsés 113-107 et brisé une séquence de trois défaites consécutives.

Le garde Zach LaVine a marqué 33 points, dont quatre triples, et a de nouveau été le leader de l’attaque gagnante des Chicago Bulls, qui ont battu les Houston Rockets 125-120, dans ce qui était la deuxième victoire consécutive dans leur champ de United Center. .

Un autre garde, Victor Oladipo, qui a fait ses débuts avec les Rockets, a également montré sa classe et son inspiration en marquant et a marqué 32 points, dont quatre triples, distribué neuf passes décisives, capturé cinq rebonds, récupéré deux balles et perdu sept, en tant que leader de l’attaque du L’équipe de Houston, qui l’a acquis des Indiana Pacers lors du transfert de Harden aux Nets, auquel quatre clubs ont participé.

L’attaquant RJ Barrett (22 points, 10 rebonds) et l’attaquant de puissance Julius Randle (21 points et 17 balles capturées) ont chacun contribué en double-double qui a aidé les Knicks de New York à ouvrir la journée avec une victoire de 91-84 contre le Orlando Magic.

L’avant-garde De’Andre Hunter a marqué 25 points, dont trois à 3 points, et a mené les Atlanta Hawks à une victoire de 108-97 sur les Timberwolves décimés du Minnesota lors de la saison des fêtes qu’ils ont célébrée avec la sortie de nouveaux maillots.

Les initiales du leader des droits civiques étaient apposées sur le devant des maillots noirs avec des lettres blanches, et au dos se trouvaient le numéro et le nom de chaque joueur.