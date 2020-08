Le gouvernement hawaïen demandera à tous les voyageurs de remplir son application en ligne «Safe Travels» dans le but de maintenir ses résidents et visiteurs en bonne santé pendant la pandémie de coronavirus à partir de mardi.

Les voyageurs peuvent actuellement remplir deux formulaires différents: un pour les voyages inter-îles et un pour les voyages transpacifiques. Ce nouveau plan numérise le processus, actuellement sous forme papier, et utilise le même formulaire pour chaque type de voyageur.

Il recueille des informations de santé et de contact pour aider à la surveillance de la santé publique.

Cela fait partie d’un nouveau processus de dépistage qui comprend des contrôles de température et un dépistage secondaire pour les voyageurs présentant des symptômes ou des températures de 100,4 ℉ ou plus.

« Je suis heureux de lancer cette application numérique qui permettra à nos voyageurs de fournir les informations de santé et de voyage dont ils ont besoin avant leur arrivée à l’aéroport », a déclaré le gouverneur David Ige dans un communiqué de presse. « Cela nous aidera également à rester en contact avec ceux qui doivent être en quarantaine. C’est une étape importante dans la préparation de la réouverture de notre économie. «

Voici comment cela fonctionne: les voyageurs saisissent leurs informations et les détails de leur voyage 24 heures avant leur vol. Ensuite, ils reçoivent un code QR par e-mail après avoir saisi leurs informations, qui sont scannées à l’aéroport une fois arrivés à destination.

Le gouverneur d’Hawaï, David Ige, a annoncé plus tôt ce mois-ci que l’État ne rouvrirait pas le tourisme avant au moins octobre, ce qui signifie sa quarantaine obligatoire de 14 jours pour les voyageurs hors de l’État et inter-îles (à Kauai, Hawaï, Maui et les comtés de Kalawao) reste intacte.

Cependant, l’État travaille sur un «concept de bulle de villégiature» pour les voyageurs inter-îles. L’État appelle le programme une «quarantaine améliorée des mouvements» que chaque comté peut développer pour donner aux résidents et aux visiteurs la possibilité de voyager entre les îles sans quarantaine de 14 jours.

Les responsables avaient examiné une idée qui permettrait aux touristes de se déplacer librement dans les stations tandis que leurs mouvements sont suivis via un moniteur portable pour s’assurer qu’ils restent à l’intérieur des limites des installations.

Le concept de «bulle de villégiature» maintiendrait les touristes dans une «barrière géographique» qui suivrait leurs mouvements, a rapporté West Hawaii Today.

Le retard du tourisme, le deuxième depuis l’annonce du programme en juin, affectera les passagers qui ont misé sur le plan de réouverture du 1er septembre précédent et acheté des billets d’avion pour Hawaï; les horaires des vols des compagnies aériennes; et, bien sûr, l’industrie touristique battue d’Hawaï. La quarantaine a commencé en mars et la dernière extension signifie qu’une grande partie de l’année sera anéantie, car peu de visiteurs souhaitent être confinés dans leur hôtel ou leur location de vacances.

L’État a également rétabli une interdiction des rassemblements sociaux pour cinq personnes – à l’intérieur et à l’extérieur – et d’autres restrictions à Oahu, qui abrite Honolulu et le site de la grande majorité des cas de coronavirus dans l’État.

