MADRID (AP) – Eden Hazard a offert un échantillon de la qualité pour laquelle le Real Madrid a parié de le signer il y a quelques années.

L’ailier belge a débloqué le duel dans lequel le champion d’Espagne s’est imposé 4-1 à domicile contre Huesca avec un superbe but.

Hazard vient de faire ses débuts cette saison dans le tournoi local. Il a ouvert le score d’un sublime tir du pied gauche depuis l’extérieur de la surface à la 40e minute.

L’attaquant français Karim Benzema a célébré un doublé avec une grande définition à 45 ans et a clôturé la victoire avec une tête à 90. Le milieu de terrain uruguayen Federico Valverde a inscrit son troisième but de la saison à 54 ans.

La réaction des visiteurs est venue d’un oubli de la marque, dont David Ferreiro a profité pour réduire à 74 ans.

Madrid s’est hissé au sommet avec 16 points après avoir consommé sa cinquième victoire pour la 8e journée de parcours, dans laquelle il reste encore un match en attente.

Le nouveau promu Huesca est toujours sans victoire en 18e position avec cinq points.

“Parfois, les résultats ne sont pas comme vous le souhaitez, mais vous devez continuer à travailler et aller de l’avant et je pense qu’aujourd’hui, nous montrons que nous allons bien”, a déclaré Valverde.

Après plusieurs semaines d’absence en raison d’une maladie musculaire, Hazard n’a joué que 20 minutes mardi, entrant dans le duel où les meringues ont fait un match nul spectaculaire 2-2 contre le Borussia Monchengladbach en Ligue des champions mardi.

Son superbe tir de l’extérieur de la surface est devenu son deuxième autant qu’un merengue. Il n’a fait aucun gros geste pour célébrer, après avoir disputé seulement 22 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière lors de sa première année en Espagne en raison de blessures, après être devenu l’un des meilleurs footballeurs de la ligue anglaise avec Chelsea.

Benzema a marqué son deuxième but du parcours local et le troisième de la saison avec une autre démonstration de son génie en recevant un centre pompé, qu’il a contrôlé avec sa poitrine et s’est installé pour terminer un but quelques instants avant de se reposer.

Valverde a lancé des matchs en célébrant tant de choses lorsque Benzema a fait un changement de jeu que l’Uruguayen a contrôlé pour prendre un tir croisé bas pour marquer et donner la sécurité à la victoire.

Lorsque Madrid était plus détendu, Ferreiro a raccourci en fermant un centre au deuxième poteau pour battre le gardien belge Thibaut Courtois et rendre la défaite plus décente.

Benzema a scellé la victoire avec son premier doublé lorsqu’il a terminé une passe que le Brésilien Rodrygo Goes lui a donnée avec une autre passe avec une tête en remise.

Le stratège français Zinedine Zidane a accordé une petite pause dès le départ à plusieurs partants tels que les Gaulois Raphael Varane et Ferland Mendy, ainsi que l’Allemand Tony Kroos en vue du duel de mardi contre l’Inter Milan dans le tournoi continental des clubs.

«La victoire est appréciée aujourd’hui, mais nous pensons qu’au cours de la semaine, nous aurons un autre match important. L’un, dans cette équipe, doit toujours gagner, parfois les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, mais voici la force du groupe », a expliqué Valverde.