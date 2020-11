Héctor Larrea, une icône de la radio argentine

Avec sa voix incomparable et plus de 60 ans, Hector Larrea Il a eu une carrière importante et est devenu une icône de la radio argentine. Ce vendredi 13, Le chauffeur de 82 ans a annoncé sa retraite définitive des médias dans son émission El carromato de la farsa, diffusée sur la radio nationale du 14 au 16.

«Je veux avoir une brève conversation avec vous et avec les auditeurs. Mais comme pour les auditeurs c’est de l’impossible pratique, je l’ai avec vous et à travers vous avec les auditeurs. Quelque chose a-t-il été compris? », A déclaré le communicateur depuis son domicile, où il travaille depuis le début de la quarantaine, lors d’une conversation avec ses collègues qui étaient à la gare.

Larrea a annoncé sa retraite pour le 31 décembre (Audio: Radio nationale)

«Beaucoup de gens vont dire: ‘Ce type pense qu’il est important et il va dire ce qu’il va dire.’ Eh bien, je veux vous dire qu’hier après une rencontre intéressante avec mes médecins, mon psychologue, mes plus proches parents, mes amis les plus proches, J’ai résolu de mettre fin à cette carrière de plus de 60 ans le 31 décembre. Le 31 décembre, The Farce Wagon se termine, peut-être que c’est toujours de l’autre côté, pauvre chose. Mais j’ai fini ma carrière de 60 ans. Il y a eu de brèves interruptions. Il n’y a jamais eu un mois de vacances, le maximum était de 20 jours », a déclaré l’animateur de Gardel sur Larrea, un cycle qui est diffusé le dimanche sur Radio Nacional.

Larrea a passé 60 ans à travailler comme communicatrice

Puis, il a expliqué qu’il s’était déjà entretenu avec les autorités de la radio de cette décision drastique d’arrêter de travailler: «Hier, j’ai officiellement communiqué au directeur artistique de la station, mon cher ami Martín Jiménez, qu’il ne compterait plus sur moi pour le 1er janvier. L’année prochaine. J’apprécie les offres répétées de la station pour continuer, je l’apprécie éternellement, mais il est temps avec 60 ans de travail et 82 ans de rester à la maison. Que je voulais que vous sachiez. “

Avec beaucoup d’émotion, il en a profité pour remercier ses collègues, ses auditeurs, qui l’ont accompagné tout au long de sa longue carrière: «Je tiens à vous remercier, mes collègues, je tiens à remercier les auditeurs, pour la gentillesse que vous avez eue pendant tant d’années à faire mon vie plus heureuse. J’espère qu’à petite échelle, j’ai fait un moment de vie plus heureux pour certains ».

En juin dernier, la nouvelle a éclaté que Héctor quitterait la radio. En dialogue avec TéléSalon, L’annonceur a précisé: “Pour l’instant et tant qu’ils m’engagent, je continue.” Puis il a ajouté avec humour: «Mes amis et collaborateurs ont été prévenus. Ils devraient me faire savoir si je commence à dire des incohérences, alors je dis au revoir à l’air, surtout si je deviens un gars grincheux et abusif ». Le chauffeur a admis qu’avec plus de 80 ans, il n’avait pas fait de plans à long terme. “Je résous mois après mois, tant que je ne fais pas de tongs ou que je ne dis pas de bêtises, je ne prends pas ma retraite.”

Lorsqu’on lui a demandé comment il avait imaginé cet adieu à la radio, Larrea a répondu: «Je ne ferais pas un dernier programme. Je ferais un avant-dernier. La radio est de l’air et avec l’air tout va et ne revient pas. Alors je travaillerais comme tous les jours». En outre, il a déclaré: “J’espère juste que je ne me trompe pas, je veux partir satisfait, heureux et reconnaissant.”

Larrea à l’occasion de son 80e anniversaire

