01/05/2021 Heidi Unkoff, dans une image d’archive EUROPE SPAIN SOCIETY

MADRID, 6 (CHANCE)

Borja Thyssen et Blanca Cuesta ont accueilli leur cinquième enfant il y a quelques semaines, une fille qu’ils ont nommée Inde. Fidèles à leur discrétion, et complètement à l’écart des projecteurs médiatiques, le couple a porté presque «secrètement» à la fois la grossesse et la naissance de la petite fille, et on ne connaît guère de détails sur le nouveau membre de la famille Thyssen Cuesta.

Une très grande famille, formée par le couple aimant – qui sont mariés depuis 13 ans et en couple depuis plus de 20 ans – et leurs cinq enfants: Sacha, 12 ans, Eric, 10 ans, Enzo, 8 ans, Kala, 6 ans et L’Inde, qui n’a que quelques jours, et qui est devenue le jouet parfait pour ses 4 frères et sœurs, surtout pour celle qui était jusqu’à présent la seule fille de la maison.

Heidi Unkoff, la mère de Blanca Cuesta, ne connaît toujours pas sa nouvelle petite-fille, car en raison de la crise sanitaire causée par Covid-19 – et étant des personnes à risque – ni elle ni son mari, Miguel Cuesta, n’ont pu déménager. dans la capitale, où sa fille est avec sa famille. Très discrète, l’Allemande avoue qu’elle ne sait toujours pas quand elle verra la petite Inde, et dit aussi qu’elle n’a aucune idée si la baronne Thyssen pourrait rencontrer la fille le jour de Noël.

Sans vouloir révéler trop de détails sur la naissance du nouveau membre de la famille, Heidi a révélé que le bébé et Blanca «vont très bien» et que leurs petits-enfants sont «heureux» de l’arrivée de leur nouvelle petite sœur.