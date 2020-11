Photo: Venez à la joie.

La polémique est toujours présente dans la vie de Ninel Condé et est-ce que Plusieurs images ont été partagées dans lesquelles la célèbre femme porte des marques sur son visage, ce qui pourrait témoigner des violences qu’il a subies de la part de son ancien partenaire, Giovanni Medina.

Les photographies ont été présentées ce vendredi dans le cadre du programme Venga la Alegría, où elles ont indiqué qu’elles ne pouvaient pas confirmer la date, le lieu ou la raison des clichés.

Ninel regarde dans ces images avec des marques sur son visage, en particulier sur son œil droit et sur l’un de ses bras.

Dans le programme du magazine TV Azteca, ils ont précisé que ils ne savent pas grand-chose des blessures et si ces photos peuvent être présentées comme des preuves dans le procès intenté par Condé contre Giovanni Medina pour violence domestique.

Flor Rubio a déclaré à l’antenne que les photographies sont parvenues à la rédaction de Venga la Alegría et qu’elles recherchent la déclaration du célèbre susmentionné.

“Nous ne savons pas à quelle date ils sont, quand Ninel a peut-être été blessé, mais nous ne pouvons pas confirmer à quoi ils sont dus”, mentionné dans l’émission.

“J’ai parlé avec Ninel et elle m’a dit qu’elle pourrait nous en donner une version sous peu”, a-t-il ajouté.

Les chauffeurs de l’émission du matin ont souligné qu’il pourrait s’agir des preuves présentées par la défense de Ninel Conde dans cette nouvelle bataille judiciaire contre Giovanni Medina, pour la garde de leur fils, Emmanuel.

Et c’est qu’hier, le couple est revenu pour jouer dans un nouveau scandale médiatique quand le célèbre est allé à une audience dans les tribunaux du Reclusorio Oriente, où le processus judiciaire est en cours, mais maintenant pour la violence familiale.

Bien que Medina ait été absente de l’audience, c’est son avocat qui a expliqué la raison de cette nouvelle rencontre: “Le crime est la violence familiale, on ne sait rien d’autre mais ce n’est pas grave … c’est psychologique.”

L’homme d’affaires et père du fils de Ninel a donné sa version des événements dans une interview à Venga la Alegría: “Elle fait allusion à la violence psychologique, elle n’a jamais dit que je lui avais mis le doigt parce que cela ne s’était jamais produit.”

Il a accusé son ancien partenaire d’avoir profité de l’affaire de l’agression d’Eleazar “N” contre Stephanie Valenzuela, car il ne cherche qu’à en tirer profit.

«Je me consacre à l’éducation et au bien-être de mon fils. Les attaques que je reçois, car elles se succèdent. Maintenant, il vient faire un cirque pour des événements présumés d’il y a cinq ans et a vu l’opportunité maintenant avec le thème d’Eleazar et se lance sur cette vague pour faire un spectacle médiatique “il ajouta.

Assuré que vous attendez votre test COVID-19car il a été dit qu’il ne s’était pas présenté à l’audience parce qu’il soupçonnait d’être infecté.

Ninel Conde et Giovanni Medina ont commencé leur romance en 2013 (Photo: Cuartoscuro)

Le conflit entre Ninel Conde et Giovanni Medina s’est amplifié au fur et à mesure de 2020. C’était au début de cette année que Les problèmes entre le couple se sont intensifiés car il a empêché “La Bombón asesino” de se rapprocher du fils qu’ils ont en commun.

Au milieu de sa bataille juridique, l’actrice et chanteuse s’est tournée vers le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador pour qu’il prête attention à son cas.

Malgré cela, Ninel Conde n’a pas pu rencontrer son fils depuis avril dernier et essaie maintenant une nouvelle stratégie juridique dans laquelle elle plaide pour la violence familiale.

En outre, le célèbre mexicain a également joué le mois dernier dans un mariage médiatique chrétien avec Larry Ramos, événement qui a attiré l’attention des habitants et des étrangers pour s’être déroulé de manière secrète et luxueuse malgré les mesures imposées par la présence du COVID-19 à travers le monde.

