Hernán Drago a raconté les détails de l’intimidation qu’il a subie lors d’une conversation avec Leandro Rud.

2020 a été une année charnière pour la carrière de Hernan Drago. Dans un contexte de pandémie où de nombreux artistes se sont retrouvés sans travail, le mannequin et chauffeur a vécu sa plus grande splendeur à la télévision. Merci à l’endroit qui Guido Kaczka lui a donné Bienvenue à bord, et qu’il savait aussi capitaliser, il a gagné l’affection des téléspectateurs. C’est pourquoi peut-être, en plus de divertir les gens tous les soirs, vous choisissez d’utiliser votre exposition pour sensibiliser à l’un des problèmes qui vous préoccupent le plus: harcèlement. Et c’est ce qu’il a fait dans une conversation avec lui Leandro Rud dans La nuit, où il a raconté son expérience personnelle. «À 8, 9 ans, j’ai commencé à prendre du poids, c’était un peu la situation qui m’avait conduit au harcèlement, j’ai commencé à mal faire à l’école, je n’avais pas de groupe d’amis non plus, et ils ont commencé à me taquiner parce que j’avais déjà 5 ans, 10 kilos supplémentaires ». Même s’il était très jeune, il a révélé qu’il était capable de prendre de l’avance: “J’ai donc passé jusqu’à 14, 15 ans jusqu’à ce que je me lasse de cette situation et décide de prendre le taureau par les bois car cela ne me dérangeait pas tellement cette situation de près de 20 kilos de plus à cet âge, mais cela changeait ma personnalité. Aujourd’hui, avec le journal de demain, je dois beaucoup à ces années, à ce gros garçon que j’étais qui m’a appris le respect des gens ». Dans le même ordre d’idées, il a ajouté que l’endiguement des parents à ce stade de leurs enfants est très important.

Hernán Drago parle des brimades dont il a été victime

Dans une autre partie de l’interview, il a parlé de vivre avec son ex Barbara Cudich, avec qui elle a eu ses deux enfants, Lola et Luka, qui ont aujourd’hui respectivement 15 et 18 ans. Bien qu’ils soient ensemble depuis 20 ans, ils ont décidé l’année dernière de mettre fin à la relation. Pourtant, ils continuent de vivre dans la même maison. «C’étaient de nombreuses années de bonheur, mais pour des raisons de vie, nous ne voulions pas commencer un cycle d’usure qui pourrait aboutir à autre chose et ne pas finir quelque chose de merveilleux. Et il a détaillé: «Nous continuons à vivre ensemble car nous avons notre propriété à vendre et dès qu’elle sera vendue, chacun fera son histoire et sa vie».

Hernán Drago parle de son ex-femme

Enfin, il a parlé de ses projets pour l’avenir, loin de la télévision. Il aspire à déménager à Bariloche, “sa place dans le monde” selon ses propres mots, dans environ 5 ou 7 ans lorsque ses enfants auront l’âge légal. Et s’il a avoué ne pas avoir peur de la solitude, il aimerait aussi trouver «un partenaire» pour partager sa vie.

JE CONTINUE DE LIRE

Les aveux de Hernán Drago: “Je n’ai pas eu de relations sexuelles depuis six mois mais je n’aime pas les relations occasionnelles”

Livraison de fruits et légumes, ventes de rue et causeries payantes avec leurs fans: comment les célébrités se sont réinventées pendant la pandémie