Hernández a ordonné l’évacuation immédiate des zones à haut risque.

L’Amérique centrale traverse une période de dévastation en raison des deux ouragans qui ont touché terre ces dernières semaines. Le premier était le Eta qui est arrivé au Nicaragua le 3 novembre en tant qu’ouragan de catégorie 4, provoquant des inondations qui ont entraîné l’évacuation de milliers de personnes. À seulement 25 kilomètres du débarquement d’Eta, Iota est arrivé mardi provoquant une crise dans plusieurs pays d’Amérique centrale.

Le Honduras est l’un des pays gravement touchés par les ouragans malgré le fait que le président Juan Orlando Hernández a activé les protocoles d’urgence et a commandé le évacuation immédiate dans les zones les plus vulnérables, déjà frappées par la tempête tropicale Eta il y a quelques jours.

Dans ce contexte, Hernández a exhorté les Nations Unies (ONU) à allouer des ressources provenant des fonds verts pour le climat pour pouvoir faire face à l’urgence climatique. À son tour, il a préconisé que la Banque mondiale (BM), la Banque interaméricaine de développement (BID) et la Banque centraméricaine d’intégration économique (CABEI) soutiennent le Honduras afin qu’il puisse accéder aux Fonds verts.

Iota a brisé toutes les prévisions météorologiques historiques en étant la 30e tempête qui a été nommée dans la saison actuelle des ouragans dans l’Atlantique et est devenue le 13e ouragan de 2020

Amérique centrale unie

Hernández a rencontré les présidents Alejandro Giammattei du Guatemala et Daniel Ortega du Nicaragua, et s’est entretenu par téléphone avec les présidents de la République dominicaine et du Panama, Luis Abinader Laurentino Cortizo, afin de former une coalition, pour demander conjointement la mission des ressources qui leur permettent de faire face à des urgences comme celle actuelle.

Le président Hernández a communiqué avec les présidents du Panama et de la République dominicaine.

Au cours des conversations, le président hondurien a rappelé que son pays est l’un des plus touchés au monde par le changement climatique, ce qui le rend vulnérable à ce type de catastrophe causée par des phénomènes naturels tels que l’Eta et Iota.

Une région solidaire

Juan Orlando Hernández a remercié les gouvernements des États-Unis, de Colombie et du Guatemala pour leur solidarité pour l’envoi d’hélicoptères et de personnel de sauvetage; Aussi d’autres nations sœurs d’Amérique centrale comme El Salvador qui ont envoyé 880 tonnes d’aide humanitaire, ainsi que le soutien du Nicaragua et du Mexique, qui étaient présents. Taïwan a également apporté sa contribution économique et un don de masques, si nécessaires en cette période de pandémie, a souligné Hernández.

L’aide de Taiwan pour faire face à l’urgence climatique.

Les héros

Au cours de ce type de crise, le travail des forces de sécurité et de sauvetage, que le président hondurien a qualifiées de «héros qui travaillent sans relâche» pour sauver chacun des Honduriens qui sont toujours bloqués sur les toits de leurs maisons, est également mis en lumière. des maisons, dans les endroits les plus éloignés, sans signal et sans moyens de communication.

Des volontaires préparent des plats chauds pour les personnes touchées par l’ouragan au Honduras

Dans le même ordre d’idées, Hernández a également souligné le travail des milliers de bénévoles qui se sont joints pour s’occuper des victimes dans les abris aménagés pour cela, ainsi que de ceux qui aident à la distribution de sacs de nourriture et de kits d’hygiène, ainsi que également aux entrepreneurs privés qui ont mis à disposition des hélicoptères et des jet-skis pour faciliter les opérations de sauvetage, aux civils qui apportent leur soutien avec leurs hélicoptères et aux nombreuses familles qui ont fait des dons.