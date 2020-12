La vidéo avec le moment d’angoisse vécu à la caserne des pompiers de Lomas de Zamora.

Il était à 6 h 54 samedi, lorsqu’une visite inattendue a fait irruption au siège des pompiers volontaires de Lomas de Zamora. Klaxonnant, une voiture se dirigea vers l’allée. Elle était une mère désespérée, avec sa fille de 3 ans noyée et sans réaction. Deux voisins l’avaient aidée à la déplacer.

Tout s’est passé rapidement et les protocoles ont été activés. Les caméras de sécurité du détachement ont enregistré le moment où l’un des pompiers volontaires est monté dans la voiture et a saisi la jeune fille évanouie dans ses bras. L’inspecteur Ezequiel Ruiz, avec les pompiers Alan Penalosa, Pablo Candia, Juan Manuel Yodice Ils ont pris en charge les tâches de réanimation.

Les pompiers ont exécuté la manœuvre classique de Heimlich, qui est souvent utilisé pour expulser des morceaux de nourriture ou des objets qui gênent la respiration d’une personne. Que l’étouffement finisse par être, en quelques secondes, ce qui peut ou non définir un étouffement mortel dépend de son application effective.

«Les manœuvres de réanimation ont été effectuées et heureusement, ils ont pu le récupérer tout de suite. Heureusement, il est stable et en bonne santé “, il a dit Infobae Gustavo Liuzzi, chef du service d’incendie volontaire de Lomas de Zamora situé.

Après l’exercice de réanimation, les secouristes ont appelé le 107 et la jeune fille a été rapidement référée en ambulance à l’hôpital provincial. Luisa C. de Gandulfo, où les études rigoureuses sont encore en retard. La fille, à ce moment-là, était déjà indemnisée. Avait eu des crises.

Dans les réseaux sociaux de la commune de Lomas de Zamora, les voisins ont souligné le professionnalisme et le sacrifice des pompiers, et les ont remerciés pour le travail accompli. Les “likes” et les commentaires ont dépassé les milliers. L’une d’elles était celle de Paula, la mère de la fille ressuscitée. «Elle dort, ils viennent de faire un scanner. Mais quelques heures après son arrivée dans l’ambulance, il s’est réveillé, m’a serré dans ses bras et m’a dit que je t’aime maman“, Il a dit.

“Les pompiers ont sauvé la vie de ma fille Giullieta», Résume la mère à ce médium.

L’inspecteur Ruiz, l’un des protagonistes de la pratique de réanimation, a rendu visite à la jeune fille à plusieurs reprises au cours de l’après-midi. En dialogue avec Infobae, Il a raconté comment l’urgence avait commencé.

Le pompier Ezequiel Ruiz, ainsi que la fillette de 3 ans, ont déjà récupéré, ainsi que sa mère.

“J’étais inconscient et tendu de la crise post-crise. C’était une décision en une fraction de seconde de décider de continuer à l’hôpital avec la voiture ou de l’abaisser. Là, nous l’avons fait sortir de la voiture, sa bouche était pleine de salive. Lorsque nous l’abaissons, nous le faisons déjà face cachée avec la manœuvre de Heimlich, et en quelques secondes, il commence à réagir. Nous demandons l’ambulance municipale et nous nous consacrons au maintien de la perméabilité des voies respiratoires jusqu’à son arrivée », a-t-il déclaré.

Ruiz est originaire de Balcarce et pompier volontaire depuis 21 ans dans le détachement de Lomas de Zamora. Malgré son expérience, il avoue que la montée d’adrénaline d’un moment aussi critique est difficile à résoudre.

“C’est toujours une décision très stressante. C’est une fille, une mineure, qui a un plus pour prendre une décision. Mais heureusement ça a marché. Ensuite, on peut faire de l’autocritique et revoir le fonctionnement des manœuvres, les protocoles et les mettre à jour. C’est essentiel pour continuer à améliorer le service », a-t-il souligné.

«Ce n’est pas habituel, mais il faut être formé et formé. La formation est essentielle. Maintenant, il y a beaucoup de formation virtuelle, mais nous ne pouvons pas être à l’aise de ne pas continuer la formation ou incorporer des connaissances », a-t-il conclu.

Ce n’était pas la seule pratique de réanimation réalisée par un service d’incendie cette semaine. À La Plata, un groupe de secouristes a aidé un bébé inconscient et présentant des symptômes d’étouffement tout en pratiquant des exercices de réanimation. De la même manière, ils ont réussi à lui sauver la vie.

L’incident s’était produit dans la caserne située au 137, entre 32 et 33 ans, dans le quartier de San Carlos à La Plata, lorsque la mère du bébé est venue sur place pour demander de l’aide, car sa fille de 8 mois était inconsciente. De l’aide a également été demandée au 107 et une ambulance est immédiatement arrivée et l’a référée à une unité pour une attention rapide (UPA) à Los Hornos. Lorsque les médecins ont constaté que la patiente était stabilisée, ils l’ont transférée à l’hôpital pour enfants de La Plata.

Le personnel de la caserne des pompiers de Lomas de Zamora. (Facebook)

