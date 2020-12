Le défenseur mexicain de l’Atlético de Madrid, Héctor Herrera (i) combat un ballon avec le milieu de terrain de Valladolid Óscar Plano, dans le match LaLiga Santander qui se déroule ce samedi au stade Wanda Metropolitano. . / Emilio Naranjo

Madrid, 6 décembre . .- Le Mexicain Héctor Herrera, milieu de terrain de l’Atlético de Madrid, est réapparu en tant que partant contre Valladolid lors de la septième victoire consécutive de son équipe, qui selon lui est “consciente” de ce qu’il “vit” et “où” il veut “aller”, alors qu’il se concentrait déjà sur le duel “super important” contre Salzbourg en Ligue des champions mercredi prochain.

“Je suis heureux d’avoir récupéré à cent pour cent. Lors du dernier match (contre le Bayern Munich en Ligue des champions), j’ai eu l’occasion d’entrer un peu pour accélérer le rythme. Ce samedi, j’ai terminé tout le match et je me sentais plutôt bien. Super content du résultat, qui est super important “, a-t-il apprécié dans les déclarations faites ce dimanche par le club rojiblanco.

“L’équipe est consciente de ce que nous vivons et de ce que nous voulons aller. C’est pourquoi nous travaillons toujours dur, jour après jour et match après match, comme nous l’avons toujours dit”, a poursuivi le milieu de terrain, qui a raté trois matchs en raison d’une blessure. musclé: contre Barcelone, le Lokomotiv Moscou et Valence.

Mercredi, l’Atlético se frayera un chemin vers les 16 derniers de la Ligue des champions contre Salzbourg. “C’est un match très important pour les qualifications. Il faut bien se reposer et bien se préparer, ce sera un match très important et très difficile. Il faut être fort pour gagner”, a-t-il déclaré.