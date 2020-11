Dominic Cummings a quitté le 10 Downing Street avec une boîte en carton contenant ses biens.

Une scène qui a un mois d’avance sur la date prévue et qui aura forcé une fête spontanée à tous ceux qui ont dû supporter ce personnage qui a dicté la vie politique du pays. Sans être choisi par personne.

La semaine dernière, c’est Steve Bannon, de la petite main de Trump, qui a pu voir comment une fois pour toutes il a cessé d’avoir la clé d’un Casablanca dans lequel il a acquis une grande influence, et les événements aux États-Unis ont probablement eu à voir avec cela. beaucoup avec la façon dont les événements se déroulent au Royaume-Uni une semaine plus tard.

Boris n’a pas d’approbation et Dominic Cummings n’a géré que des démissions continues dans l’équipe en baisse et avec Biden affaiblissant davantage sa position vis-à-vis de l’Union européenne, il semble qu’il soit temps pour les rats de quitter le navire.

Il a fallu des heures à un Premier ministre comme David Cameron pour sauter du projet du Brexit, et à quel point il était heureux et soulagé après avoir informé de sa décision de démissionner, il ne pouvait pas se réprimer en chantant tout en tournant le dos à la presse pour entrer pour la dernière fois. votre résidence officielle.

Theresa May a dû faire face au projet de rupture même lorsqu’elle a demandé le vote pour rester dans l’Union européenne pendant la campagne référendaire … mais le manque de candidats ainsi que la possibilité historique de pouvoir devenir Premier ministre en ont fait la responsable. pour démarrer ce projet.

Cela a duré aussi longtemps que cela a duré et pendant longtemps, après avoir retardé les décisions, demandé des prolongations à plusieurs reprises, et dû affronter deux factions radicales de son parti, il a finalement démissionné en juin 2019, après des blessures auto-infligées en raison de l’arrogance des élections qui ont affaibli à son parti (perdant la majorité).

De même, la précipitation montrée lorsque l’article 50 a été activé sans plan clair pour y parvenir dans les 2 ans, le slogan répété du Brexit signifie le Brexit (nous ne savons toujours pas ce que cela signifiait), et les innombrables sessions du Parlement en Celui que tout ce qui a été réalisé était de montrer un pays divisé, avec une élite essayant de matérialiser la bravade de quitter l’Union européenne, a rempli la patience de Mme May, que beaucoup appelaient déjà le pire Premier ministre de l’histoire … non ils avaient vu Boris en action.

Depuis juillet 2019, nous sommes dirigés par le bien connu Boris Johnson, connu pour son inconvenance politique, ses sorties, sa liste d’enfants légitimes et illégitimes, et cette histoire sur les deux colonnes du Telegraph dans laquelle il a écrit une défense dans l’une d’elles. à tout prix à suivre dans l’Union européenne, et une deuxième colonne dans le a choisi de demander la sortie, surprenant David Cameron lui-même. Finalement, il a opté pour le deuxième … pari qui s’est bien passé.

Dans des articles précédents, il a dit “c’est un marché à notre porte, prêt à être encore plus exploité par les entreprises britanniques”, “le coût de l’adhésion semble assez faible pour tout cet accès qu’il vous donne. Pourquoi voulons-nous lui tourner le dos? “

Dans sa carrière de Premier ministre, il a rapidement appelé M. Cummings, pour l’inscrire sur ses listes, malgré le fait qu’au sein de son parti, il y avait de grands doutes sur les intérêts et la réputation d’un mercenaire comme Dominic Cummings, mais il a également été précédé par le succès de la campagne. du Brexit en 2016.

La nouvelle de son départ du gouvernement en tant que conseiller principal de Boris Johnson a produit une cascade de déclarations, de déclarations et de signes de soulagement… mais peut-être que le mal était fait.

Lord Heseltine, qui était le vice-président de John Major, a déclaré: “Je ne peux pas penser à quelqu’un qui a fait tant de dégâts à ce pays en si peu de temps.”

Un autre député conservateur, Andrew Rossindell, se demandait si cela constituerait un signe de trahison possible dans le traité final avec l’UE.

En plein verrouillage pendant COVID19, les voyages de Londres à Durham et l’excursion à Barnard Castle resteront dans les mémoires pour confirmer qu’il a vu assez bien pour rentrer à Londres … et ses réponses à la presse traitant la population britannique comme stupide et se montrant à croire pour Au-dessus de la loi, ils vous éloignent du portrait que Benedict Cumberbatch a dépeint dans le film Brexit: The Uncivil War, et vous rapproche des méchants de Jame Bond.

Le départ de Cummings et l’arrivée de Biden facilitent ou plutôt poussent le gouvernement à devoir prendre une décision rapide dans les prochains jours sur les relations futures avec l’Union européenne.

Sans Cummings crier après le reste du personnel du 10 Downing Street et sans que Trump offre le soutien des États-Unis, tout favorise le dialogue, baissant la tête et acceptant les conditions de l’Union européenne qui avec Dominic à bord, ne pourraient pas être prendre.

Le niveau de chômage au Royaume-Uni est le plus élevé depuis longtemps avec 4,8%, un point au-dessus de mars 2019, et loin des sommets historiques en plein thatchérisme en mars 84 avec 11,8%.

Sans rien souhaiter de mal à personne, espérons que Dominic Cummings, pour le bien de la société britannique, fait partie de ces chômeurs depuis une très longue saison, car le peu qu’il a connu pour travailler a signifié une mauvaise nouvelle pour tout le pays.

Peut-être que cette nouvelle et celle de Bannon / Trump est la meilleure chose que 2020 nous ait donnée.

Sans ces deux éléments, bon nombre des maux qui sont subis et cette croissance des Terriens plats, des négateurs, des Brexiteers et des Trumpistes ne seraient pas compris.

2021 s’annonce beaucoup mieux cette semaine après les annonces de vaccins, les résultats des élections et de nouveaux ajouts aux listes de chômage des deux côtés de l’Atlantique.

Affichage des messages: 0

Inscrivez-vous à notre newsletter