15 minutes. Il faut davantage de femmes pour assumer le pouvoir et qui «veulent autonomiser les autres» pour accélérer la réduction de l’écart d’inégalité, a déclaré lundi l’ancienne secrétaire d’État américaine Hillary Clinton lors de son discours au Forum mondial de Reykjavík.

“Nous avons besoin de femmes occupant des postes puissants parler au nom de toutes les femmes, mais en particulier par les femmes marginalisées, par les femmes pauvres, par les femmes qui autrement n’ont pas une plate-forme aussi forte et une voix aussi puissante », a déclaré le leader américain lors du Forum, organisé par les femmes leaders politiques avec le gouvernement et le Parlement islandais.

L’événement se déroule pour la troisième année consécutive du 9 au 11 novembre à Reykjavik (Islande). Celui-ci réunira plus de 800 présidents, vice-présidents, congressistes et directeurs d’organisations qui luttent quotidiennement pour l’égalité.

En plus de la politique américaine, d’éminents dirigeants mondiaux étaient présents lors de la journée d’ouverture. Certains d’entre eux sont Phumzile Mlambo, Directrice exécutive d’ONU Femmes et Katrín Jakobsdóttir, Premier ministre d’Islande, entre autres.

Les femmes en politique

Hillary Clinton a parlé du rôle des femmes en politique, une avancée que vous croyez nécessaire à l’égalité. De plus, elle a souligné la victoire de Kamala Harris aux élections, victoire qui a fait d’elle la première femme vice-présidente de son pays.

Cependant, l’ancien secrétaire d’État a précisé que, si un travail acharné a été fait, il reste encore beaucoup à faire. “Nous devons continuer à dénoncer le sexisme et la misogynie.”

“Soyons clairs, les normes, les valeurs, les préjugés profondément enracinés qui, malheureusement, continuent d’être si répandus, continuent de retenir les femmes”, a-t-elle déclaré.

Et ils le font de manière “très perverse”, a-t-il poursuivi, “permettant aux femmes de se retenir, de sentir qu’elles ne sont pas assez bonnes, assez intelligentes, qu’elles ne sont pas prêtes pour un emploi ou pour se présenter à des fonctions publiques dans une démocratie, se lever, défendre leurs droits et les droits des autres femmes et filles », a-t-elle mentionné.

Hillary Clinton estime que dans les années à venir, le progrès politique des femmes ne devrait pas se concentrer uniquement sur leur accession au pouvoir, car, «soyons honnêtes, il y a des femmes au pouvoir qui ferment la porte aux droits et aux opportunités des femmes “, mais en obtenant des femmes” déterminées et engagées à accroître l’espace réservé aux femmes dans la famille, la communauté, le gouvernement, les entreprises et la société en général “.

Et il a ajouté qu’il est nécessaire d’avoir plus de femmes au pouvoir “qui veulent aider à autonomiser d’autres femmes et plus d’hommes comme alliés. “

Récupération de COVID-19

Tous les dirigeants du monde qui ont participé à la journée ont convenu que le leadership des femmes est vital pour la reprise après la crise du COVID-19, qui les a affectées socialement, sur le travail et économiquement plus que les hommes.

«Les femmes et les filles du monde entier ont besoin de nous pour nous assurer que cette année sera plus que COVID-19. Le monde doit avancer pour l’égalité et un monde et un avenir plus justes. C’est là que les femmes dirigeantes du monde entier jouent un rôle crucial.», a déclaré Silvana Koch-Mehrin, fondatrice de Women Political Leaders.

Les dirigeants ont souligné le ralentissement ou le revers que les femmes ont subi pendant ces six mois de pandémie, puisqu’elles étaient les premiers licenciements, celles en charge des malades ou de la famille et celles qui ont souffert le plus de violence.

“Cette pandémie était sans précédent, mais elle était tragiquement prévisible dans un sens: comme nous l’avons vu à la suite de nombreuses catastrophes, la propagation du COVID-19 a été suivie d’une augmentation des violences sexuelles”, a déclaré Amanda Nguyen, militante et PDG de Rise. , ONG qui protège les droits civils des victimes d’agression sexuelle et de viol.

Hiltrud Werner du groupe Volkswagen a déclaré que la proportion de femmes aux postes de direction “ralentit”. “C’est inquiétant et nous l’attribuons à la pandémie. Nous devons voir plus d’élan du secteur public pour dynamiser le secteur privé.”

Le 10 novembre, le Forum abordera l’importance de l’accès au financement pour les femmes et les obstacles qui persistent.