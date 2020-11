L’image de Gualterio Canezza, téléchargée au moulin de sa maison pour pouvoir envoyer ses devoirs en ligne

L’éducation par l’enseignement virtuel a généré des conditions inhabituelles dans les zones rurales d’Argentine. La difficulté de se connecter aux antennes Internet a conduit les élèves à réaliser des «exploits» afin de faire leurs devoirs. Tel était le cas avec Gualterio Canezza, un garçon de 13 ans dont l’histoire est devenue virale ces dernières heures car pour accomplir ses tâches, il doit monter dans un moulin et ensuite seulement se connecter au réseau avec un téléphone portable.

L’adolescent habite Jubileo, une petite ville rurale d’Entre Ríos située à seulement 45 km. de la ville de Villaguay. Face à la difficulté de se connecter aux antennes 3G et 4G, l’élève de 13 ans doit jongler pour pouvoir télécharger les devoirs que ses professeurs lui confient puis retransmettre les exercices effectués.

L’histoire a été révélée après qu’un enseignant de son école, le École d’enseignement agrotechnique n ° 2 “Justo José De Urquiza”, publiez l’image de l’enfant et l’histoire.

“Ce garçon est un de mes élèves de l’école Urquiza, il s’appelle Gualterio, un phénomène, il doit monter au moulin pour avoir un signal et de cette façon il abaisse ses activités !!! Cette année, il a livré parfaitement toutes ses étapes en temps opportun !!! “, a écrit l’enseignant. Arturo Humberto Bahrich sur votre profil Facebook.

Le petit garçon vit à Jubileo, une petite ville rurale située près de Villaguay (mapio.net)

L’enseignant a également demandé à une autorité éducative d’Entre Ríos ou à une société de téléphonie et d’internet de prendre en charge la situation de l’enfant.

L’adolescent vit avec ses parents, un ouvrier rural et une femme au foyer, dans une maison «perdue» au milieu des champs. Pour accéder à votre domicile, vous devez éteindre à un point précis de la route 18, emprunter une route de gravier et là continuer pendant environ 15 km.

“J’ai à peine connu Gualterio car les cours en présentiel ont été suspendus en raison de la pandémie, mais nous avons continué avec des appels vidéo et la vérité est que, malgré les difficultés causées par le manque de connectivité, il a largement dépassé les attentes puisqu’il s’acquitte de toutes ses tâches en temps opportun », a déclaré le professeur aux médias locaux d’El Once.

“Je lui ai envoyé ses activités par WhatsApp, il les a résolues, et le lendemain il m’en a demandé plus”, a-t-il complété.

Le petit garçon a mis sa vie en danger chaque fois qu’il devait grimper au moulin pour étudier

Comme si cela ne suffisait pas, le professeur a indiqué que le petit garçon est aussi un payador et que pendant l’isolement il a collaboré avec ses paroles pour divers événements scolaires qui se sont déroulés virtuellement.

Le but de la cyber croisade du professeur était difficile: l’installation d’antennes et d’équipements dans la zone coûte environ 30 000 pesos, auquel il fallait ajouter le paiement d’environ 1 500 pesos par mois pour obtenir le service.

Ainsi, après quelques heures et grâce à la viralisation de l’image de l’enfant sur le moulin, l’aide n’a pas tardé à arriver: un fonctionnaire de Villaguay, dont l’identité n’a pas été révélée, a contacté la famille du garçon de 13 ans et a affirmé son engagement à gérer les négociations avec une compagnie de téléphone et assurer ainsi l’arrivée d’Internet dans cette zone.

«Ce serait comme une bourse, un prix pour ses efforts parce qu’il le mérite vraiment (…) C’est un étudiant phénoménal, il est très poli, respectueux et a montré qu’il a un intérêt à étudier, progresser et progresser pour que l’avenir ne le prenne pas au dépourvu », a ajouté le professeur.

Tout au long des huit mois de la pandémie, différentes histoires d’étudiants des villes rurales qui ont rencontré des difficultés à remplir leurs obligations éducatives à distance ont gagné en popularité.

L’élève a perdu le zoom pour ne pas avoir allumé la caméra

L’un des cas les plus marquants de ces derniers temps s’est peut-être produit à la mi-octobre, lorsque Brian Peresón, étudiant en génie électromécanique de l’Université Nacional del Nordeste (UNNE), a été expulsé d’une classe d’analyse mathématique pour ne pas avoir allumé son appareil photo.

Peresón vit à Lanteri, une ville rurale de Santa Fe, et pour soutenir ses études, il a dû monter une antenne de ses propres mains et avec l’aide de son père dans sa maison rurale.

Le jour où il a été expulsé, il a dû aller étudier chez une tante, qui avait à peine une légère connexion Internet à sa porte, au milieu de la rue.

Entre l’enseignant et un assistant enseignant, ils ont décidé d’expulser Peresón de la classe et quelques jours plus tard, après la grande répercussion que l’affaire a eue au niveau national, ils se sont excusés et les autorités universitaires ont réglé le problème avec l’étudiant.

