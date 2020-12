Le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, a diffusé en direct sa conférence de presse depuis le Palais national, au moment où la première personne au Mexique a reçu le vaccin Covid-19.

«Le vaccin sera gratuit et universel … cela dépendra uniquement de la disponibilité du vaccin, car nous avons déjà le budget pour l’acquisition de toutes les doses nécessaires à la vaccination de tous les Mexicains », a réitéré López Obrador.

(Photo: avec l’aimable autorisation de la présidence)

La première application du vaccin contre le SRAS-COV-2 Elle s’est tenue à l’hôpital général du Mexique, le Dr Eduardo Liceaga, en présence du chef du gouvernement, Claudia Sheinbaum et du sous-secrétaire à la santé, Hugo López-Gatell.

María Irene Ramírez, chef des soins infirmiers à l’unité de soins intensifs de l’hôpital «Rubén Leñero» de Mexico, est la première Mexicaine à recevoir le vaccin.

Courtoisie: Présidence

Dans l’état de Querétaro, María del Rosario Lora López a été vaccinée, infirmière spécialisée de l’hôpital général régional n ° 2 de l’IMSS, «El Marqués». Ce jour, 941 vaccins seront appliqués dans cet état.

Dans l’État du Mexique, le Dr Daniel Díaz Domínguez a été vacciné, chirurgien majeur, chef de l’assistance interne de l’hôpital militaire de la zone de Toluca.

(Photo: avec l’aimable autorisation de la présidence)

López Obrador a assuré que Pfizer respecte les accords de pré-achat signés il y a des mois.

«L’application du vaccin aujourd’hui réaffirme l’accord que nous avons avec Pfizer, le processus de livraison du vaccin commence, il y a peu de doses, mais comme Marcelo Ebrard l’a mentionné ici, c’est le premier vaccin au monde; deuxièmement, le Mexique est le premier pays d’Amérique latine à avoir ce vaccin; et troisièmement, la société pharmaceutique Pfizer respecte l’engagement qui a été signé pour les livraisons », a-t-il précisé.

Aussi, le président a indiqué qu’il y aura des vaccins d’autres laboratoires, pas seulement de Pfizer, de sorte que le vaccin sera appliqué dans tout le Mexique, dans la mesure où la disponibilité sera disponible.

REUTERS / Edgard Garrido

«J’ajoute et il est important de dire ici que ce n’est pas seulement ce vaccin, nous aurons également la disponibilité d’autres vaccins, d’autres sociétés pharmaceutiques dans d’autres pays, indiquez-le clairement et précisez que ce sera dans tout le pays, et lorsque nous aurons un peu plus de sécurité quant à la disponibilité du vaccin, un plan sera présenté sur les groupes de soins idée, que si le vaccin est disponible, quand ce sera notre tour.

(Photo: avec l’aimable autorisation de la présidence)

Il est clair que d’abord aux agents de santé qui traitent le Covid, ce sont les premiers, nous en sommes déjà là, le second Ce sont les adultes de plus de 65 ans en commençant par les plus âgés, qui sont ceux que nous devons protéger dans tout le pays, constituent le deuxième groupe prioritaire, le troisième est atteint de maladies chroniques,

Et le le groupe quatre est composé d’enseignants, d’enseignants d’États où il y a des conditions pour retourner des cours en présentiel, et c’est ainsi que cela sera défini , pour que chacun de nous puisse déjà imaginer quand le vaccin va nous toucher », a expliqué le président du Mexique.

Courtoisie: Présidence

Ce jeudi 24 décembre, la première étape d’application du vaccin contre Covid-19 commence, à Mexico, dans l’État de Mexico et à Querétaro, doù plus de 2 900 agents de santé qui participent à la stratégie seront vaccinés, a annoncé le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gatell Ramírez.

Les agents de santé à vacciner travaillent dans les unités COVID-19 des Secrétariats de la Santé, de la Défense nationale, de la Marine, de l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS), Institut de sécurité sociale et de services pour les travailleurs de l’État (Issste) et Petróleos Mexicanos (Pemex), dans les domaines suivants: soins infirmiers, inhalation, médecine, laboratoire, radiologie, nettoyage et hygiène, ambulance, manipulation des aliments, assistance médicale et travail social, et est stagiaire, résident et personnel de confiance ou temporaire.

Courtoisie: Présidence

Les lieux seront l’hôpital général du Mexique “Eduardo Liceaga” et deux zones militaires; un à Toluca, État du Mexique, et un autre à Querétaro, Querétaro, sélectionnés selon l’épidémiologie, tendance d’occurrence, proximité et densité des unités médicales COVID-19. Dans chacun d’eux, 10 modules de vaccination seront installés.

Ce mercredi après leur arrivée à l’aéroport international de Mexico “Benito Juárez”, les vaccins ont été transférés au 12e bataillon d’infanterie du Collège militaire héroïque. Plus tard, à l’Institut national du cancer (Inca), où ils sont gardés par les forces armées.

REUTERS / Edgard Garrido

Le personnel de la Commission fédérale pour la protection contre les risques sanitaires (Cofepris) a procédé à l’examen, à la vérification de la documentation, la quantité et les conditions de la chaîne du froid et sont surveillés à tout moment. Pfizer a fourni un emballage isolant spécial efficace qui permet de maintenir l’état de congélation dans la glace sèche et contient une puce de surveillance continue pour la géolocalisation.

Ce jeudi 24 décembre, du personnel spécialisé récupéré le colis à l’Inca pour le transfert à l’hôpital général du Mexique “Eduardo Liceaga”. Pendant la visite, le premier dégivrage a été effectué.

Courtoisie: Présidence

López-Gatell a expliqué que le processus a été testé, programmé et réglementé conformément aux normes de service, qui incluent des informations aux personnes qui recevront le vaccin et une observation pendant une période péremptoire pour s’assurer qu’elles n’ont pas de réaction immédiate à l’injection, au stress ou à une autre condition.

À leur arrivée sur les sites, les personnes qui recevront le vaccin passeront par un processus de confirmation des données; triage, pour vérifierr qu’ils sont dans des conditions d’immunisation optimales; enregistrement; transfert vers la cellule de vaccination; application du vaccin et observation pour s’assurer qu’à leur départ, ils sont en parfait état de santé.

PLUS SUR CE SUJET:

«C’est le meilleur cadeau que j’aurais pu recevoir en 2020»: María Irene Ramírez, la première personne à recevoir le vaccin Pfizer au Mexique

Le début de la vaccination en photos

Combien de vaccins sont arrivés au Mexique: la réalité derrière les 1,4 million de doses promis par Pfizer