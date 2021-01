Kevin Benavides

L’Argentin Kevin Benavides, à bord de votre véhicule Honda, a remporté ce vendredi le Rallye Dakar 2021 dans la catégorie moto, après la fin de la 12ème étape, qui s’est déroulée entre les villes de Yanbu et Yedá et a été obtenue par l’Américain Ricky Brabec, de la même équipe.

Au classement général, Benavides a conquis l’épreuve avec 4 minutes et 56 secondes d’écart sur Brabec, qui a terminé deuxième, et avec 15 minutes et 57 secondes sur les Britanniques. Sam Sunderland, de l’équipe KTM.

Le champion d’enduro argentin et latino-américain de 32 ans a fait ses débuts au Rallye Dakar en 2016 et a déjà marqué le territoire en obtenant la quatrième place du tableau général. En 2018, il était classé deuxième et cette année, à sa cinquième participation, il a remporté le titre.

La catégorie moto est entrée dans la dernière journée avec de grandes attentes, puisque jeudi, après la fin de la 11e étape, les trois premiers (Benavides, Sunderland et Brabec) étaient séparés de moins de dix minutes d’intervalle.

Ce jour-là, Sunderland avait profité des problèmes des pilotes Honda pour remporter l’avant-dernière étape et combler l’écart. Cependant, la dernière journée a été fatale pour Sunderland et il a terminé à la 12e place. De cette façon, la consécration est revenue à Benavides, qui a terminé aujourd’hui deuxième, 2 minutes et 17 secondes derrière Brabec, 4 minutes et 13 secondes avant l’Autrichien. Matthias Walker (KTM), arrivé à la troisième place.

De cette manière, le pilote Honda est devenu le premier Argentin à remporter le Dakar dans l’une des deux catégories principales. Jusqu’à présent, les seuls à avoir réalisé un exploit similaire ont été les frères Patronelli, Alejandro en 2011 et 2012 et Marcos en 2010, 2013 et 2016), mais en quadricycles.

