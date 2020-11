15 minutes. Le président élu des États-Unis (USA), Joe Biden, a annoncé ce dimanche une équipe de communication pour la Maison Blanche, qui pour la première fois dans l’histoire du pays, il sera composé uniquement de femmes, y compris une Latina.

“Ces femmes diverses, expérimentées et talentueuses témoignent de l’engagement continu du président élu Biden pour construire une administration comme les États-Unis et est prêt à fournir des résultats aux familles de travailleurs dès le premier jour. »Cela a été déclaré dans un communiqué de l’équipe de transition de Biden et du vice-président élu Kamala Harris.

Comme futur Le porte-parole de la Maison Blanche a été élu vétéran Jennifer Psaki, qui a travaillé dans l’administration de Barack Obama (2009-2017) à divers postes, en tant que directeur de la communication du palais présidentiel et en tant que porte-parole du département d’État.

Équipe diversifiée

Psaki a participé à 3 campagnes présidentielles. La première a été celle de John Kerry en 2004, où elle était sous-secrétaire de presse. De plus, il a été porte-parole du Comité de campagne démocrate du Congrès en 2006.

Avec Psaki, il fera partie de l’équipe de communication de Biden comme attachée de presse Karine Jean Pierre, née en Martinique et il vient de parents haïtiens.

Jean Pierre était le chef d’état-major de la campagne Harris et a déjà été commentateur politique sur NBC et MSNBC. Elle a également été directrice régionale des affaires politiques à la Maison Blanche d’Obama.

Commandant l’équipe de communication de Biden au manoir présidentiel sera Kate Bedingfield comme directrice et Pili Tobar comme directrice adjointe.

Bedingfield, un autre vétéran de l’administration Obama, est un associé de longue date de Biden. En fait, elle a été directrice des communications pour sa campagne électorale.

Tobar, originaire de Floride et élevé au Guatemala, a également travaillé pour la campagne Biden et Harris en tant que directeur des communications pour des coalitions. Auparavant, elle a été directrice adjointe du groupe America’s Voice, où elle a défendu les droits des immigrants; et était également responsable des médias hispaniques du chef de la minorité démocrate du Sénat, Chuck Schumer, entre autres.

Elle a également été directrice nationale des médias hispaniques pour le Comité national démocrate et chef des communications pour le Latino Victory Project.

Afro-américains à la barre

En face de la L’équipe de communication de la Première Dame Jill Biden sera Elizabeth E. Alexander, qui a été conseiller de la campagne du président élu.

Pour sa part, Afro-américains Ashley Etienne et Symone Sanders Ils serviront respectivement de directeur des communications et de porte-parole de Harris.

Etienne a de l’expérience en tant que directeur des communications et conseiller principal auprès de la présidente de la Chambre basse, Nancy Pelosi. Elle a été la première femme noire à occuper ce poste.

Elle a également travaillé comme assistante spéciale d’Obama pendant sa présidence et était directrice des communications pour le cabinet de cette administration.

Sanders est devenu le plus jeune attaché de presse en 2016 à occuper ce poste dans la campagne présidentielle du sénateur de gauche Bernie Sanders. Dans le passé, il a été commentateur politique pour CNN.

Dans la déclaration, Biden a souligné que “Communiquer directement et honnêtement au peuple américain est l’une des tâches les plus importantes d’un président, et cette équipe se verra confier la lourde responsabilité de relier le peuple américain à la Maison Blanche. “

Pour sa part, Harris a rappelé que le pays est confronté à des défis sans précédent tels que la pandémie, une crise économique, le changement climatique et une injustice radicale.

“Pour surmonter ces défis, nous avons besoin de personnes qui communiquent clairement, honnêtement et de manière transparente avec le peuple américain», a déclaré le vice-président élu.