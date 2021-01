Hollywood et le monde du divertissement aux États-Unis ont déroulé le tapis rouge ce mercredi pour donner leur bénédiction au nouveau président du pays, Joe Biden, avec un gala télévisé spectaculaire qui avait une saveur latine et où il n’y avait aucune trace du déjà ex-président Donald Trump . / EPA / JOSHUA ROBERTS

Los Angeles (USA), 20 janvier . .- Hollywood et le monde du divertissement des États-Unis ont déroulé le tapis rouge ce mercredi pour donner leur bénédiction au nouveau président du pays, Joe Biden, avec un gala télévisé spectaculaire qui avait du goût Latino et où il n’y avait aucune trace du déjà ex-président Donald Trump.

Confrontations, combats et reproches. C’est le résumé aigre de la relation entre la musique américaine et les célébrités du cinéma avec Trump au cours des quatre dernières années.

Mais aujourd’hui, ils ont tourné la page et ont choisi de regarder vers l’avenir avec espoir de la part de Joe Biden en tant que président et de Kamala Harris en tant que vice-président, qu’ils ont soutenu pendant la campagne électorale avec une fermeture des rangs pratiquement transparente.

OPTIMISME “MADE IN HOLLYWOOD”

Intitulé “Celebrating America, le gala, diffusé sur tous les grands réseaux du pays à l’exception notable de Fox, a embrassé sans vergogne le patriotisme américain lors de grandes occasions et a fait appel à l’unité, à l’harmonie et à la paix. optimisme après l’ère Trump.

Et personne à Hollywood ne symbolise mieux ce pont des opposés que Tom Hanks, un acteur vénéré dans tous les coins de l’Amérique.

“Ces dernières semaines, et ces dernières années, nous avons été témoins de divisions profondes et d’une rancœur inquiétante dans notre pays”, a-t-il déclaré.

“Ce soir, nous réfléchissons à l’Amérique: la pratique de notre démocratie, les fondements de notre république, l’intégrité de la Constitution, l’espoir et les rêves que nous partageons tous à la recherche d’une Union plus parfaite”, at-il ajouté.

Bruce Springsteen était en charge de déboucher la soirée du Lincoln Memorial au cœur de la capitale du pays.

“Bonsoir, USA. Je suis fier d’être ici dans le froid de Washington”, a déclaré “El Jefe” avant de jouer “Land of Hope and Dreams” à quelques centaines de mètres du Capitole qui a été assailli il y a deux semaines par des extrémistes de droite. Partisans de Trump.

Avec la finition et la réalisation spectaculaires qui sont présupposées à tout événement de ce style aux États-Unis (les feux d’artifice sont essentiels pour la touche finale), “Celebrating America” ​​a fait le tour du pays et s’est connecté depuis Washington avec des villes telles que Nashville, Memphis, Seattle, New York et Los Angeles.

Il a également osé quitter la Terre puisque les astronautes de la Station spatiale internationale ont également connu leur moment de gloire.

Mais quels que soient les styles et les générations, les performances musicales avaient un point commun: l’illusion de demain.

Ainsi, Katy Perry a chanté “Firework”, Jon Bon Jovi a chanté “Here Comes the Sun”, John Legend s’est occupé de “Feeling Good”, Justin Timberlake a abordé “Better Days” et Foo Fighters a proposé “Times Like These”.

Entre chanson et chanson, et à part quelques brefs discours de Biden et Harris, des revendications sociales et des hommages se sont glissés à tous les travailleurs essentiels, des médecins aux enseignants, qui ont enduré le pays pendant la pandémie.

C’est ainsi que le chef José Andrés a demandé que “tout le monde se joigne à la lutte” contre “la crise de la faim” qui affecte les États-Unis, tandis que l’actrice Kerry Washington a souligné l’histoire d’une femme, noire et également d’origine asiatique est vice-président.

“C’est le premier, mais ce ne sera pas le dernier”, a-t-il promis.

LATINOS À LA FÊTE

Tout comme Jennifer Lopez a représenté les Latinos lors de la cérémonie d’inauguration officielle en chantant les hymnes “This Land Is Your Land” et “America the Beautiful” le matin, plusieurs stars hispaniques ont participé à la fête non officielle de Biden en tant que président dans “Celebrating Amérique”.

Par exemple, Eva Longoria a insisté sur le fait qu’il est de la «responsabilité» des citoyens de «protéger et construire une démocratie plus inclusive chaque jour».

La légende de l’Union Dolores Huerta, ainsi que d’autres personnalités nationales telles que Kareem Abdul-Jabbar, ont lu des extraits de discours d’inauguration célèbres de l’histoire des États-Unis tels que ceux d’Abraham Lincoln ou de John F. Kennedy.

Demi Lovato a ramené le classique “Lovely Day” de Bill Withers dans une performance de Los Angeles, tandis que Lin-Manuel Miranda a rappelé de New York, citant Seamus Heaney dans “The Cure at Troy”, que parfois “la justice peut se lever. et que l’espoir et l’histoire riment ».

Et si le 21ème siècle a appris quelque chose, c’est qu’on ne peut plus organiser une soirée sans reggaeton, alors Luis Fonsi avec “Despacito” et Ozuna avec “Taki Taki” ont apporté à “Celebrating America” ​​les rythmes latins qui ces dernières années ils ont conquis la planète.

David Villafranca