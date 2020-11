Les deux policiers sont accusés de crimes d’abus de pouvoir, d’homicide qualifié et de tentative de meurtre, ainsi que d’être comparables à de fausses déclarations faites à l’autorité (Photo: Twitter / @ joluisgarcia)

Autorités de l’entité fédérative mexicaine de Nouveau Lion ils ont exécuté un mandat d’arrêt contre deux agents de la Force civile pour leur éventuelle participation à la meurtre de deux maçons originaire de San Luis Potosi.

Selon le bureau du procureur général de l’État, les éléments enquêtés ont été identifiés comme César «N», 42 ans, et Jesse «N», 29 ans.

L’homicide a été enregistré le 26 septembre dans une maison en construction situé sur la route de la Villa de Santiago, dans le Los Cristales de Monterrey.

Dans la propriété Gregorio Santiago Margarito et Claudio Francisco Martínez ont perdu la vieExcélsior a rapporté, outre le fait que Jaime Santiago Margarito, Felipe Martínez Martínez et Venancio Santiago Margarito ont été blessés.

Gregorio Santiago Margarito et Claudio Francisco Martínez ont perdu la vie dans le bâtiment, en plus des blessures de Jaime Santiago Margarito, Felipe Martínez Martínez et Venancio Santiago Margarito (Photo: Cuartoscuro)

Les deux policiers sont accusés des crimes de abus d’autorité, homicide et homicide qualifié en degré de tentative, et également comparable à fausses déclarations donné à l’autorité.

En revanche, en octobre dernier, Rafael Isassi Garcia, communément connu sous son alias Raffite 82, a été tué lors d’une fusillade dans la municipalité de Santiago, une banlieue de la région métropolitaine de Monterrey. Les autorités ont rapporté que quatre hommes armés avaient attaqué Isassi alors qu’il se rendait dans un ranch.

Les habitants du quartier ont déclaré à la police avoir entendu au moins neuf coups de feu, et ils ont vu un véhicule Dodge Durango quitter la scène du crime à grande vitesse quelques secondes après l’attaque. Les ambulanciers paramédicaux ont confirmé qu’Isassi était mort sur le coup. Il voyageait avec son neveu Javier (20 ans) qui a survécu avec des blessures mineures. Des caméras de surveillance ont capturé la Dodge Durango et ses numéros de plaque d’immatriculation, bien qu’elles n’aient pas confirmé si elles pouvaient voir les visages des attaquants.

Isassi était un membre de haut rang de la Cartel du Golfe, et a déjà occupé un rôle important en tant que gestionnaire Tampico, Tamaulipas, pendant de nombreuses années. Il a travaillé avec l’ancien patron du cartel Juan Carlos de la Cruz Reyna, proche du légendaire capo Osiel Cardenas Guillén.

Isassi était un patron de la vieille école dont les membres remontent à la fin des années 1990 et au début des années 2000. À l’époque, le principal chef du cartel était Osiel Cárdenas Guillén, ancien dirigeant de l’organisation Gulf Cartel et Los Zetas. (Photo: fichier)

Ses deux anciens patrons purgent des peines de prison aux États-Unis après avoir été extradés du Mexique il y a plus de dix ans.

Isassi était un ancien patron de l’école dont l’adhésion remonte à la fin des années 1990 et au début des années 2000. À l’époque, le principal patron du cartel Osiel Cardenas Guillén, ancien dirigeant de l’organisation Cartel du Golfe Oui Les Zetas.

Bien qu’il ait des liens avec Matamoros, le bastion du cartel du Golfe, Isassi était basé à Tampico et a contribué à consolider la présence du cartel dans le sud de Tamaulipas. je travaille avec Juan Carlos de la Cruz Reyna, Le JC, ancien soldat d’État. El JC et Cárdenas Guillén ont été extradés vers les États-Unis en 2007 et purgent actuellement une peine de prison. Ils seront libérés de prison en 2021 et 2024, respectivement.

Alors qu’Isassi était basé à Tampico dans les années 2010, le cartel du Golfe vivait une guerre civile entre différentes cellules locales. Alors qu’ils disputaient la place de Tampico, les hommes d’Isassi auraient été tués Lázaro Martínez Rodríguez, Le scorpion, le chef présumé de la Plaza de Ciudad Madero. Son corps a été jeté à l’extérieur d’un bar et un message écrit a été poignardé dans la poitrine, a rapporté Borderland Beat.

