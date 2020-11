“Il nous a semblé que la meilleure façon de recevoir la Journée de la souveraineté nationale était d’honorer deux grandes femmes”, a-t-il déclaré. Julio Piumato, Secrétaire général de l’Union des employés de la justice de la Nation (UEJN), s’exprimant au nom de Conseil d’administration de la CGT dans la présentation des livres Santa Eva Perón, par Iciar Recalde, et María Estela Martínez, pour toujours de Perón, de Diego Mazzieri, dans la salle Felipe Vallese de la CGT.

Il était accompagné sur le panneau, en plus des auteurs, Estela Ferreiro, nièce et filleule de María Estela Martínez de Perón, et père Pepe Di Paola.

L’événement a été coordonné par Maia Volkovinsky, membre de la Commission Directive de l’UEJN.

Dans le hall de la CGT, a été placé une plaque en hommage au Président renversé par le coup d’État de mars 1976, “en éternelle reconnaissance pour avoir légué le droit des contrats de travail” et “en reconnaissance de sa loyauté et de son combat pour la cause du général Perón, sa défense de la souveraineté nationale et le mouvement ouvrier organisé ».

Dans une large mesure, c’était aussi un acte de réparation. Diego Mazzieri, auteur de la biographie de la veuve de Perón, a souligné que «beaucoup de ceux qui crient à la mémoire, à la vérité et à la justice chaque 24 mars, en 1976, fêtaient le coup d’État et aujourd’hui ils ne reconnaissent pas que la première victime du processus de la réorganisation nationale, le président a été renversé et enlevé ».

“Pour cette raison, défendre Mme Perón rend également hommage à de nombreux travailleurs et syndicalistes qui, malgré les arrestations illégales, les disparitions, les humiliations et la torture, n’apparaissent pratiquement pas dans les livres d’histoire ou dans les médias” ajoutée.

Pendant l’événement, il a été diffusé un court audio d’Isabel Perón dans lequel il remercie l’auteur du livre, le Pape François – qui lui a récemment envoyé un chapelet – et salue la CGT.

Le message a été envoyé par Estela Ferreiro, qui a fait allusion aux «bons souvenirs de la Dame à la CGT» et a réitéré les salutations d’Isabel Perón, «en particulier aux travailleurs et aux humbles qui, comme elle l’a dit dans un discours, étaient qui ont forgé ce pays même au prix de leur sacrifice ».

Ferreiro réfléchit au religiosité profonde que sa tante a toujours soutenue, et que «elle l’a soutenue pendant de nombreuses années, malgré la captivité, la persécution et la calomnie».

Estela Ferreiro, lors de l’hommage à sa tante, María Estela Martínez de Perón, à la CGT. A ses côtés Julio Piumato, secrétaire général de l’Union judiciaire, et au premier plan, Diego Mazzieri, auteur de la biographie d’Isabel

À cet égard, Mazzieri a lu un paragraphe d’une lettre qu’Isabel Perón lui a envoyée il y a 10 ans: «… sachez que la calomnie humaine et les détractions ne devraient jamais nous faire de mal car c’est le jugement de Dieu qui compte pour nous dans cette dernière heure. . Pour le reste, comme l’a dit le général, ils ne pourront pas faire un seul des mensonges qu’ils brandissent vrai ».

Estela Ferreiro a également déclaré que ne pas respecter la veuve de Perón impliquait de ne pas respecter “le général lui-même, qui l’a choisie comme épouse et comme sa représentante dans des moments importants de sa vie et de la vie politique argentine”. “Ils utilisent le nom de Perón pour recueillir des votes tout en ternissant son nom de famille”, il a accusé.

Et, en réponse à une certaine tendance qui existait dans certains secteurs à confronter Isabel à María Eva Duarte, elle a assuré que sa tante «admirait toujours Evita». Et il a rappelé qu’au moment choquant du retour de son corps à Perón sur la Puerta de Hierro – après 16 ans de clandestinité – «pour que le général ne soit pas sous le choc ou si impressionné, Elle a pris du courage et a nettoyé ses cheveux, les a lavés, les a peignés et a soigné son corps, ce qui parle de l’amour et du dévouement qu’elle avait pour son mari et pour son combat ».

Iciar Recalde, auteur de Santa Eva Perón et aussi du prologue de la biographie de Diego Mazzieri, a critiqué la scène actuelle: «L’Argentine est devenue le règne de l’iniquité et du mensonge. Rien n’est affirmé de la réalité, les certitudes s’évaporent, les esprits divisés prévalent, le désenchantement et l’auto-dénigrement qui cachent les grands drames nationaux avec une histoire falsifiée où les infâmes sont des héros et les étranges patriotes sur leur propre sol ».

Père Pepe Di Paola, Iciar Recalde et Julio Piumato

“Une Argentine qui a perdu la doctrine et dans laquelle se cachent les enseignements de Perón et de ses deux meilleurs disciples, Eva et Isabel”, at-il ajouté. Et appelé “Faire prévaloir à nouveau nos valeurs: celles de la communauté organisée”, comme «amour du prochain, solidarité et foi».

Pour Diego Mazzieri, Isabel était une visionnaire qui, dans son dernier discours à la CGT, avait anticipé les plans de dégradation du salaire réel, de désindustrialisation et de destruction de l’être national argentin. Il a cité un discours du président de l’époque après la sanction de la loi réprimant le trafic de drogue: «Malheur à l’avenir des enfants de notre pays, quand les centres de pouvoir introduisent des drogues même à l’école … ce jour-là, la liberté de la patrie ne sera plus en jeu, mais quelque chose de beaucoup plus profond sera débattu, qui est la liberté de la conscience du citoyen! “

Julio Piumato a également rappelé que «la Dame» avait prédit «exactement ce qui allait arriver et quel était le projet de Martínez de Hoz», tout en soulignant que “Le troisième gouvernement péroniste a laissé des chiffres insurmontables” comme “le salaire réel le plus élevé de l’histoire”. «Aujourd’hui, nous sommes à des années-lumière de cela. Aujourd’hui, 50% des Argentins gagnent un salaire inférieur au seuil de pauvreté et en plus des cinquante autres, ils mettent les mains dans leurs poches et perçoivent une taxe sur leur travail », il a pointé.

«L’Argentine n’avait pas d’enfants mendiant l’aumône à l’époque du péronisme. Aujourd’hui, paradoxalement, certains veulent tuer l’enfant conçu et ce n’est pas du péronisme “dit-il, faisant allusion au projet de légalisation de l’avortement que le gouvernement vient d’envoyer au Congrès.

Il a également fait allusion à la dimension spirituelle et transcendante du péronisme qui dans la figure d’Isabel Martínez de Perón, il a été révélé dans la «dignité de ne pas abandonner», ce que ça valait “Le seul chef d’Etat qui a été emprisonné pendant cinq ans.”

Le père José María «Pepe» di Paola, auteur du prologue du livre d’Iciar Recalde, a souligné qu’à Santa Eva Perón, la profonde spiritualité de Juan et Eva Perón se détache. “Spiritualité qui n’est pas valorisée dans la politique actuelle mais il était apprécié à ce moment-là. Ils n’étaient pas seulement des gens d’une grande sagesse, connaissance et pratique, mais aussi d’une grande force, d’une grande expérience de Dieu. D’une immense spiritualité, comme celle d’Isabel Perón, qui part en exil et qui vit l’ostracisme dans le silence et dans sa foi ».

“En ces temps, la spiritualité est mise de côté et donc nous sommes dans une mauvaise voie en Argentine – a-t-il poursuivi – parce qu’alors les routes superficielles prévalent, du vide, sans aucun engagement et c’est pourquoi c’est pareil d’être ici ou là, il n’y a pas de convictions” .

“Le livre d’Iciar Recalde est un livre qui nous invite à la foi et à l’engagement et montre également que nous vivons dans une société loin de tout cela”, a-t-il déclaré. Tant d’années de mise de côté de cette doctrine font une brèche dans la société argentine. Ensuite, quand la mort est préférée à la vie, quand un monde facile et simple est préféré, quand les gens torse nu des quartiers et villages populaires sont oubliés, la mystique est perdue ».

De gauche à droite: Pepe Di Paola, Iciar Recalde, Julio Piumato, Estela Ferreiro et Diego Mazzieri, dans la salle Felipe Vallese de la CGT

