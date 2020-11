Hommage de gymnastique à Maradona

Gymnastique La Plata renvoyé avec les honneurs Diego Armando Maradona. Dans le Bosque El Diez, il était bien plus que la grande idole du football argentin, il était l’entraîneur qui a pris en charge l’équipe ces derniers temps, qui lui a évité la relégation et qui a généré une révolution d’affection dans l’institution.

La mort de l’entraîneur a affecté l’équipe de Lobo d’une manière particulière. Les joueurs avaient passé les 14 derniers mois sous l’aile de Diego et jeudi, ils étaient à la Casa Rosa, lui offrant le dernier adieu avec un profond chagrin. Quelques heures plus tard, un nouveau coup dur viendrait: le staff technique, avec Sébastien Mendez À la barre, il a décidé de se retirer «par loyauté» envers Fluff.

Quoi qu’il en soit, ce samedi, les joueurs ont dû sauter sur le terrain de jeu pour faire face Velez au stade José Amalfitani pour la cinquième date de la Coupe de la Ligue professionnelle. La réunion était prévue pour vendredi, mais en raison de la mort de Maradona, elle a été reportée de 24 heures. Avec Mariano Messera En tant que DT intérimaire, l’équipe de Lobo a accepté son engagement sportif avec intégrité.

Les footballeurs ont respecté l’hommage que la Ligue professionnelle a organisé avec toutes les équipes sortant sur le terrain avec le maillot argentin avec le numéro 10 et la silhouette Maradona sur le devant, mais ils ont ajouté certains de leurs propres timbres: ils sont sortis avec des ballons blancs sur le main et archer Jorge Fatura Broun a teint une bande de ses cheveux d’une couleur blonde platine, regardez que Pelusa a su immortaliser dans les années 90. Lorsque le moment de la «minute de silence» est arrivé (ce qui n’était pas le cas car il y avait de vifs applaudissements et la chanson «La Mano de Dios» de Rodrigo a retenti), le plus ému a été Victor Ayala, qui ne pouvait retenir ses larmes.

Le look du gardien Jorge Fatura Broun, similaire à Maradona dans les années 90

Celui qui a enfreint le code vestimentaire était Lucas Barrios. Le footballeur portait un maillot de l’équipe nationale argentine signé par Maradona lui-même. “A Lucas Barrios avec tout mon amour et mon amitié éternelle” était le message que la veste portait sur sa poitrine et que les caméras de télévision pouvaient capter.

Le monde du football pleure la mort de Diego Maradona, décédé mercredi dernier à l’âge de 60 ans, après avoir subi un arrêt cardio-respiratoire dans la maison du quartier de la ville de Tigre où il résidait après avoir subi une intervention chirurgicale pour œdème sous-dural chronique. Une foule a accompagné son cercueil dans un sillage massif qui s’est terminé en raison des incidents qui ont eu lieu autour de la Casa Rosada. Enfin, l’ancien footballeur a été enterré jeudi après-midi dans un cimetière de Bella Vista.

L’impact a également conduit à renommer le tout nouveau tournoi de première division argentine. «En hommage à l’inoubliable capitaine de l’équipe nationale argentine, la Coupe de la Ligue professionnelle sera rebaptisée Diego Maradona. #Diego Eterno “, a été la déclaration publiée par l’entité avec des bureaux à Puerto Madero via les réseaux sociaux.

