Des équipes du monde entier ont rendu hommage à Diego Maradona samedi, soit avec des minutes de silence avant les matchs de football en Europe, soit avec un geste émouvant de l’équipe de rugby de Nouvelle-Zélande.

La mort du légendaire ancien footballeur argentin continue de provoquer des signes de chagrin, trois jours après son arrivée. Maradona, âgé de 60 ans, a subi un arrêt cardiaque dans une maison de la banlieue de Buenos Aires, où il se remettait d’une chirurgie crânienne.

Les joueurs et les entraîneurs de Manchester City et Burnley se sont levés et ont applaudi lorsqu’une vidéo a été diffusée montrant l’incomparable capacité individuelle de «Pelusa» dans le but marqué contre l’Argentine contre l’Angleterre en quarts de finale de la Coupe. del Mundo 1986 au Mexique. Quelques minutes plus tôt, dans ce même match, Maradona avait également obtenu le but de “La Mano de Dios”, qui a scandalisé les Anglais pendant des décennies.

«Cette semaine, nous avons perdu un vrai grand footballeur. Diego Maradona était tout ce qu’un footballeur devrait être: expressif, excitant, offensif et libre “, a déclaré l’entraîneur espagnol de City, Pep Guardiola, dans le programme que le louveteau diffuse pendant les jours de match.

“Il a été un joueur unique en une génération, qui a apporté de la joie à de nombreuses personnes”, a-t-il ajouté. “Le football n’oubliera jamais Diego.”

Les joueurs de City et Burnley se sont réchauffés au rythme de la chanson «Live is Life» du groupe autrichien Opus. Sur cet air, Maradona s’est réchauffé avant l’un des matchs de la Coupe UEFA 1989 à Naples.

Le manager d’Everton, Carlo Ancelotti, a eu du mal à contenir ses émotions. Il a fait le signe de la croix d’une main et l’a embrassé après un hommage d’avant-match à Leeds. Ancelotti a affronté Maradona pendant leur temps en Serie A, puis a entraîné Napoli.

Maradona a mené ce club italien à ses seuls titres de Serie A, en 1987 et 1990. Il est considéré comme un héros sportif dans cette ville du sud de l’Italie.

Les hommages se sont poursuivis dans le football italien tout au long du week-end. La chanson Opus a résonné dans divers stades et continuera de le faire.

Tous les joueurs de Serie A sont entrés sur le terrain avec des brassards noirs. Une minute de silence a été observée avant chaque coup d’envoi alors que les joueurs se formaient autour du cercle central.

La ligue italienne a fait en sorte que la minute de silence soit observée et l’image de Maradona projetée sur les écrans des sites sportifs. De même, le message “Ciao Diego” est affiché dans les stands qui, comme c’est le cas dans une grande partie de l’Europe, sont vides en raison des restrictions dues à la pandémie.

Après 10 minutes de chaque match en Italie, l’image de Maradona est à nouveau projetée, faisant allusion au numéro qu’il portait sur les numéros.

Naples reçoit Rome ce dimanche. Des milliers de partisans de l’équipe napolitaine ont fait un pèlerinage au stade San Paolo jeudi pour allumer des bougies, laisser des écharpes ou des t-shirts en offrande et verser quelques larmes à la mémoire de leur idole.

En Bundesliga, les équipes ont gardé le moment solennel avant les matchs, et des images de Maradona ont été diffusées sur les écrans, y compris celui dans lequel il a soulevé la Coupe du monde 1986 au Mexique, après avoir battu l’équipe allemande en finale.

Lors du match à domicile de l’Union de Berlin, l’annonceur du stade, Christian Arbeit, a déclaré en espagnol: “Au revoir, partenaire”.

Les hommages ne se limitaient pas au football. Avant le match correspondant au tournoi des Trois Nations contre l’Argentine, le capitaine néo-zélandais San Cane a placé un maillot des All Blacks sur l’herbe, avec le numéro et le nom de Maradona.

Alors que les joueurs néo-zélandais s’alignaient pour jouer leur fameux «haka», Cane se sépara des autres, marcha jusqu’au milieu de terrain et enfila le maillot portant le numéro et le nom de Maradona, tandis que les Argentins regardaient les bras entrelacés.

“C’était un geste, une manière symbolique de montrer notre respect à une légende argentine et mondiale dans ce domaine également”, a déclaré Cane à l’Associated Press après que la Nouvelle-Zélande eut écrasé les Pumas 38-0.