Homme du jour: Javier Manzanares, président de l'IASE et directeur exécutif adjoint du Fonds vert pour le climat

Association internationale pour l’économie durable (IASE) est le premier organisme de certification au monde à accréditer les professionnels dans le domaine de EST G (politiques environnementales, sociales, de gouvernance et de genre) à caractère mondial.

IASE bénéficie du soutien de plus de 30 pays, dont l’Espagne, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, la Chine, l’Inde, les États-Unis, le Canada, le Mexique, la Colombie et l’Afrique du Sud. IASE est présidé par Javier Manzanares, Directeur exécutif adjoint du Fonds vert pour le climat, le plus grand fonds pour des projets durables promu par les Nations Unies.

Les tendances les plus marquantes au sein de l’ESG comprennent changement climatique, innovation, équilibre entre vie professionnelle et vie privée et diversité des genres et même les populations autochtones; des domaines aussi différents que nécessaires, qui nécessitent des professionnels aux capacités plus flexibles et adaptables, et qui ont un impact positif sur la société, l’entreprise et l’environnement.

IASE est établie comme la principale institution internationale de certification pour tous les professionnels du domaine de l’ESG avec une présence dans plus de 25 pays, couvre et promeut les services de certification auprès de plus des 2/3 de la population mondiale grâce à des processus de formation 100% en ligne utilisant des technologies de pointe pour un apprentissage efficace, flexible et constamment mis à jour.

Javier Manzanares Il est diplômé en économie de l’Université d’Alcalá. Javier est titulaire d’un double MBA des universités Northwestern et Kellogg (États-Unis), d’un EMBA de l’Université des sciences et technologies de Hong Kong et poursuit actuellement un doctorat de l’Université INHA en Corée du Sud. En juillet 2020, il a été élu Président de l’IASE.

Auparavant, Manzanares était directeur et représentant de la UNOPS dans la région du MERCOSUR, basée en Argentine. Il a également été responsable de la banque d’investissement et de développement dans le Banque centraméricaine d’intégration économique. Javier a également travaillé comme vice-président exécutif de deux banques privées de la Groupe Fierro. Sa carrière dans la banque et la finance a commencé avec le banque Santander/ BSCH aux États-Unis, à Hong Kong et au Japon.

Dans les paroles de Javier Manzanares, Directeur Exécutif Adjoint du Fonds Vert pour le Climat et Président d’IASE International, «IASE devient désormais la référence en ESG au niveau international, et aspire à approfondir le développement durable de notre société à travers ses certifications professionnelles, et dans un environnement d’innovation continue ».