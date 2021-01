. / Erik S. Lesser / Archives

Tokyo, 20 janvier . .- Le constructeur automobile japonais Honda Motor a annoncé mercredi qu’il collaborera avec l’américain General Motors et sa filiale Cruise LLC pour proposer des services avec des véhicules autonomes au Japon et qu’il entamera des études de faisabilité en 2021.

Avec ce nouveau projet, Honda et GM approfondissent les accords de développement et de marketing liés à l’activité de conduite autonome qu’ils ont signés en 2018 dans le but de concevoir des véhicules de nouvelle génération, de partager des plates-formes de véhicules et de collaborer à la recherche et au développement, principalement en Amérique du Nord.

La société japonaise a expliqué dans un communiqué qu’elle envisageait de démarrer une entreprise de mobilité en utilisant Cruise Origin, le véhicule autonome que les trois sociétés développent, dans le but de proposer de nouveaux projets de mobilité pour les transports publics.

Des transports plus sûrs, plus propres et plus accessibles “sont des changements majeurs nécessaires partout dans le monde, et c’est une étape minime mais symbolique avec Honda dans notre voyage mondial”, a déclaré le PDG de Cruise Dan Ammann dans le texte.

Le président de Honda, Takahiro Hachigo, a déclaré que la société continuerait d’accélérer la réalisation de son activité de services de mobilité pour véhicules autonomes (MaaS) au Japon “grâce à une collaboration avec des partenaires partageant les mêmes intérêts et aspirations”.