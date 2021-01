HONG KONG (AP) – La police de Hong Kong a arrêté mercredi une cinquantaine d’anciens législateurs et militants pro-démocratie pour avoir prétendument violé la nouvelle loi sur la sécurité nationale en participant à une élection primaire non officielle pour la législature du territoire semi-autonome de Chine l’année dernière.

Les arrestations massives étaient le dernier mouvement majeur contre le mouvement démocratique de Hong Kong depuis que Pékin a imposé la nouvelle loi en juin pour étouffer la dissidence dans la région.

“L’opération d’aujourd’hui cible des éléments actifs soupçonnés d’être impliqués dans le crime de renversement ou d’interférence (et) de destruction grave de l’exécution légale des fonctions du gouvernement de Hong Kong”, a déclaré John Lee, Ministre de la sécurité du territoire, lors d’une conférence de presse.

Les détenus sont soupçonnés d’avoir tenté de paralyser le gouvernement à travers ses plans visant à obtenir une majorité à la législature pour créer une situation dans laquelle le chef de l’exécutif du territoire devrait démissionner et le gouvernement cesserait de fonctionner, a-t-il expliqué.

Dans une vidéo publiée par l’ancien législateur Lam Cheuk-ting sur sa page Facebook, la police est venue chez lui et lui a dit qu’il était «soupçonné d’avoir violé la loi sur la sécurité nationale, subvertissant le pouvoir de l’État». Les agents ont demandé à ceux qui ont enregistré pour arrêter ou risquer d’être arrêtés.

La directrice générale du territoire, Carrie Lam, a retardé d’un an les élections qui auraient dû se tenir après les primaires non officielles, invoquant les risques pour la santé publique du vote au milieu de la pandémie de coronavirus. Les démissions et les licenciements des législateurs pro-démocratie ont transformé la législature en un organe massivement pro-Pékin.

Selon Lee, la police ne recherchera pas ceux qui ont participé aux primaires, qui ont eu lieu en juillet et ont attiré plus de 600000 électeurs, bien que les législateurs et politiciens pro-Pékin aient averti que l’acte pourrait enfreindre les règles de sécurité.

Tous les candidats pro-démocratie à ces élections ont été arrêtés, selon le décompte des arrestations par le South China Morning Post, la plateforme en ligne Now News et des groupes politiques.

Au moins sept membres du Parti démocratique de Hong Kong, le principal groupe d’opposition, ont été arrêtés, dont son ancien député, Wu Chi-wai. Les anciens législateurs Lam, Helena Wong et James To ont également été arrêtés, selon un message publié sur la page Facebook de la formation.