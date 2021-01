Retour aux cours en présentiel dans la ville de Buenos Aires (Maximiliano Luna)

A partir du 17 février, tous les garçons retourneront dans les salles de classe de la ville de Buenos Aires. Le chef du gouvernement Horacio Rodríguez Larreta a présenté, avec une partie de son cabinet, le projet de retour des cours en présentiel, qui tout en donnant une certaine autonomie aux écoles, oblige les élèves à fréquenter les écoles au moins quatre heures par jour.

Comme cela avait déjà été rapporté fin 2020, le gouvernement de Buenos Aires a ajouté deux semaines au calendrier scolaire pour que le rythme reprenne et que le contenu soit récupéré. Le retour sera échelonné. Le 17 février, quatre groupes d’élèves commenceront: les garçons de la maternelle, niveau initial, premier cycle du primaire (première, deuxième et troisième année) et premier cycle du secondaire (première et deuxième année).

Puis, le 22 février, le reste des élèves du primaire se joindra et une semaine plus tard, le 1er mars, ce sera au tour de tout le secondaire.

«L’idée est que tous les garçons vont tous les jours sauf dans les quelques écoles qui, en raison des infrastructures, ne peuvent pas être faites et doivent présenter un plan spécifique. La plupart des écoles élémentaires, par exemple, sont à temps plein. Ainsi, en cas de nombreux élèves, ils pourraient diviser les garçons en deux équipes “, ont-ils expliqué à Infobae sources de l’administration de Buenos Aires.

De cette façon, les bulles qui ont fonctionné depuis octobre de l’année dernière, de petits groupes d’un maximum de neuf élèves et du même professeur à l’extérieur, sont terminées. «Désormais, la bulle deviendra la salle de classe, quelle que soit l’utilisation des espaces. En d’autres termes, le cours peut avoir 30 garçons qui, en raison de la distance, n’entrent pas dans la salle de classe et qui travaillent pour moitié à la bibliothèque, puis ils sont tous ensemble pour un cours d’éducation physique. En cas de résultat positif, toute la classe sera isolée », ont-ils précisé.

La proposition couvre à la fois les écoles de gestion publiques et privées et se compose de trois piliers:

1. L’éducation en tant qu’activité essentielle

Le gouvernement de Buenos Aires prolongera le décret 147 qui donne la priorité et déclare l’éducation comme une «activité essentielle». “Cette décision marque la priorité que l’avenir des enfants a pour nous et, comme indiqué par l’UNICEF, souligne l’importance de garder les écoles ouvertes à tout moment pendant la pandémie”, ont-ils déclaré dans la ville.

2. Les protocoles et mesures de présence

Le document déclare que la présence «doit à nouveau être la règle» et que la virtualité redevient «l’exception». Toutes les écoles recevront un kit de nettoyage, un guide de soins et les enseignants des écoles publiques recevront également des masques chirurgicaux.

Pour le gouvernement de Buenos Aires, «la grande majorité» des écoles est en mesure d’accueillir tous les enfants et de respecter les mesures de sécurité, d’éloignement, d’hygiène et de ventilation. Ceux qui ne peuvent pas y parvenir en raison des limitations de la construction doivent soumettre une proposition au ministère de l’Éducation, mais tant que vous avez au moins 4 heures de cours en présentiel par jour.

Face à un cas suspect ou confirmé de Covid-19, l’ensemble du cours sera isolé. Les enseignants appartenant à des groupes à risque seront dispensés de fréquenter les écoles. La même chose se produira avec les étudiants qui ont une maladie préexistante ou qui vivent avec des personnes qui ont besoin de soins spéciaux.

En 2021, la livraison du panier scolaire nutritif se poursuivra, ce que les enseignants ont maintenu malgré la fermeture des écoles l’année dernière.

3. La Ville au service de l’éducation

Le retour en présence passera par différents domaines de gestion. D’une part, le ministère de la Santé mettra à disposition deux centres de test pour les enseignants afin que, à partir du 8 février, ils puissent commencer les cours après avoir fait un prélèvement.

Le ministère des Transports prévoit différentes mesures pour assurer l’arrivée des enfants à l’école. A la porte des établissements, des barrages routiers partiels seront réalisés pour élargir les trottoirs et respecter la distanciation sociale.

Tous les élèves aux heures d’entrée et de sortie de l’école seront autorisés à se déplacer en transports en commun. Comme ils l’ont dit à Uspallata, ils travaillent avec le gouvernement national et la province de Buenos Aires pour augmenter l’offre de groupes, principalement pendant les heures de classe.

Concernant les déplacements scolaires, ils renforceront les mesures d’hygiène et de prévention. Les conducteurs sont par un diviseur en plastique, ou en maintenant une distance de sécurité d’au moins 2 mètres. Seuls les garçons seront admis assis, comme c’est la règle dans les transports scolaires, portant des masques et avec une ventilation extérieure.

L’idée du gouvernement de Buenos Aires est de promouvoir également l’utilisation du vélo. Pour cette raison, en collaboration avec Banco Ciudad, ils lanceront un plan de paiement de 36 versements sans intérêt afin que les familles puissent acheter leur propre vélo.. Le système Ecobici restera gratuit du lundi au vendredi et pourra être utilisé par les étudiants de plus de 16 ans et les enseignants.