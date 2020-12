Dans un nouveau chapitre de la lutte que la ville de Buenos Aires mène avec le gouvernement national pour le retrait des fonds du partenariat fédéral dont elle a souffert, d’abord par un décret présidentiel puis par une loi sanctionnée par le Congrès, ce lundi le chef Communauté Horacio Rodríguez Larreta présentera une nouvelle mesure conservatoire devant la Cour suprême de justice en vue d’obtenir la suspension car ils la jugent inconstitutionnelle.

La proposition judiciaire qu’ils répéteront de la Ville repose sur le fait que, pour réduire l’argent, le pouvoir exécutif ne peut pas le déterminer unilatéralement parce que cela va à l’encontre de la Constitution nationale. Et en outre, il insistera sur une question de fond, telle que qu’une autre loi de co-participation soit sanctionnée.

La candidature vient de loin, car avant que la pandémie n’éclate dans notre pays. Mais après une trêve qui a duré pendant les mois les plus durs du coronavirus, elle s’est aggravée en septembre lorsque le président Alberto Fernández a signé le décret 735. Là, alors que les revendications salariales de la police de Buenos Aires se multipliaient, le président a décidé qu’une La Ville allait recevoir 150 millions de pesos par jour et qu’il serait alloué à la province de Buenos Aires dirigée par Axel Kiciloff.

La réduction d’un peu plus de deux points de la co-participation est passée de 3,5% à 1,4% du budget national. Cela signifie que la ville de Buenos Aires, chaque année, recevra 62 milliards de pesos de moins. Le 18 septembre, Rodríguez Larreta, par l’intermédiaire du procureur général de son district, a présenté une action d’inconstitutionnalité, y compris une action de précaution, devant la Cour suprême de justice de la Nation, dans le but d’arrêter cette élagage des fonds. Le 1er janvier, la Cour entrera dans le salon judiciaire et ne s’est pas encore prononcée sur cette première demande.

Alberto Fernández a envoyé un projet de loi au Congrès peu de temps après pour valider ce qu’il avait déclaré dans le décret 735. Le Sénat l’a approuvé le 2 octobre et ce mois-ci, le 1er décembre, la Chambre des députés a donné un modifications, il a donc dû retourner à la Chambre haute pour examen. Le 10 décembre, le jour même où les députés lui ont donné une demi-sanction pour l’interruption volontaire de grossesse (IVE), Les sénateurs l’ont signée par 40 voix contre 25.

Le 10 décembre, le jour même où les députés ont donné une demi-sanction à l’interruption volontaire de grossesse (IVE), les sénateurs ont transformé en loi la suppression de la coparticipation de la CABA par 40 voix contre 25 (PHOTO: Charly Diaz Azcue / Comunicacion Sénat)

Comme indiqué dans cette loi, la Nation cessera automatiquement d’envoyer les fonds de co-participation à la Ville afin qu’elle puisse couvrir les frais de sécurité. Et en contrepartie, il établit un montant fixe de 24 milliards de pesos par an qui sera ajusté trimestriellement par un indice: 80% en raison de l’évolution du salaire des policiers et 20% en raison de l’inflation dans le quartier.

Dans cette loi, le parti au pouvoir a également inclus l’ouverture d’une période de négociation entre la Nation et la Ville pendant 60 jours. Mais dans le larretismo, la proposition n’a pas du tout été bien accueillie car ils considèrent qu’ils proposent un domaine de discussion autrement défavorable.

La réaction de Ciudad fut immédiate. Dans un échantillon d’ajustement plus important que prévu, dans l’approbation de son budget pour 2021, il a promu de nouvelles taxes: il a relevé le taux du revenu brut facturé aux banques, supprimé l’exonération du revenu brut sur les LELIQ et ordonné Chargez 1,2% des dépenses effectuées avec des cartes de crédit dans votre périmètre. En outre, il a été annoncé que d’importants travaux publics tels que la suppression de la prison de Devoto et l’urbanisation du marché de l’Hacienda à Mataderos seraient paralysés. Selon le ministre des Finances et des Finances de la Ville, Martin MuraCes initiatives étaient dues au fait qu’il s’agit “d’un budget de contingence et de mesures transitoires résultant de différentes actions promues par le gouvernement national qui cherchent à affecter gravement à la fois l’autonomie et les finances de la ville”.

Le combat, évidemment, promet beaucoup plus de chapitres. Dès son entrée en fonction en décembre 2019, Alberto Fernández avait notifié à Rodríguez Larreta qu’il envisageait de revoir le décret que Mauricio Macri avait rédigé en 2016, lorsqu’il avait porté à 3,75% la co-participation en faveur de CABA, en raison du transfert de la police. Fédéral. Personne n’imaginait que les courts-circuits augmenteraient.

Dans le cadre de cette candidature, 19 gouverneurs ont publié courant novembre une demande de soutien à la mesure promue par le parti au pouvoir et de remise en cause de la présentation judiciaire de Rodríguez Larreta devant la Cour suprême. Les seuls qui ne l’ont pas signée sont les radicaux Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) et Rodolfo Suárez (Mendoza) et le péroniste Juan Schiaretti (Córdoba).

