Le gouvernement de la ville de Buenos Aires n’est pas démissionné et insistera ce lundi devant la Cour suprême de justice de la Nation pour soulever l’inconstitutionnalité de la loi que le Congrès a sanctionnée le 10 décembre, avec laquelle il a coupé les fonds de la coparticipation fédérale, et qui a été promulguée aujourd’hui dans le Bulletin officiel.

Tout comme je l’avais prévu Infobae samedi, l’exécutif qui dirige Horacio Rodríguez Larreta présentera une mesure conservatoire insistant sur votre réclamation devant la plus haute juridiction. Face à ce nouvel outrage contre l’autonomie de la ville de Buenos Aires causé par la loi votée par le Congrès le 10 décembre, le gouvernement de la ville a décidé d’engager une nouvelle action judiciaire pour lever l’inconstitutionnalité, comme cela a été fait avec la Décret 735/2020, dont la protection est pendante devant la Cour suprême de justice », soutiennent le gouvernement de Buenos Aires à travers un communiqué.

Et ils s’étendent: << La loi, en consolidant la réduction du coefficient de coparticipation et en établissant le transfert d'un montant de seulement 24 500 millions de dollars au titre du financement de la sécurité intérieure non fédérale dans la ville de Buenos Aires, aggrave encore la situation et il oblige la Ville à adopter des mesures pour atténuer partiellement et temporairement le sous-financement engendré par ces mesures ».

L’une des principales raisons invoquées par le président de Buenos Aires est que «la loi viole les principes et garanties constitutionnels, en violation flagrante du fédéralisme de concertation qui devrait prévaloir dans les relations entre l’État national, les provinces et la CABA. Et cela porte atteinte à l’autonomie de la CABA et met unilatéralement de côté les accords préexistants, qui ont été consolidés et sont en cours d’exécution ».

Depuis les environs de Larreta, ils décrivent les dommages causés au district depuis que le président Alberto Fernández a signé un décret en septembre de cette année que le Congrès a ratifié plus tard avec la promulgation d’une loi: “Le montant disponible pour un virement en acompte pour financer la sécurité ne couvrirait que 27,9% du poste budgétaire total et à peine 40% des dépenses de personnel prévues.”

«Pour démontrer l’ampleur de la dépossession, il faut noter que depuis la première réduction intervenue à la suite du décret 735/2020 du 9-10-2020, un antécédent clair à la loi désormais remise en cause, la ville de Buenos Aires a cessé de percevoir à titre de coparticipation jusqu’au 10 décembre la somme de 11 010 634 519 $. Et l’application de la loi implique pour l’année 2021 une perte de 65 083 500 000 $ ″.

La lutte pour des fonds pour la Ville vient de loin, depuis avant que la pandémie n’éclate dans notre pays. Mais après une «trêve» qui a duré pendant les mois les plus durs du coronavirus, elle s’est aggravée en septembre lorsque le président Alberto Fernández a signé le décret 735. Là, alors que les revendications salariales des policiers de Buenos Aires se multipliaient, le président a décidé que 150 millions de pesos par jour allaient être retirés de la ville et qu’il serait alloué à la province de Buenos Aires dirigée par Axel Kiciloff.

La réduction d’un peu plus de deux points de la coparticipation est passée de 3,5% à 1,4% du budget national. Cela signifie que la ville de Buenos Aires, chaque année, recevra 62 milliards de pesos de moins. Le 18 septembre, Rodríguez Larreta, par l’intermédiaire du procureur général de son district, a présenté une action d’inconstitutionnalité, y compris une action de précaution, devant la Cour suprême de justice de la Nation, dans le but d’arrêter cette élagage des fonds. Le 1er janvier, la Cour entrera dans la foire judiciaire et ne s’est pas encore prononcée sur cette première demande.

Alberto Fernández a envoyé un projet de loi au Congrès peu de temps après pour valider ce qu’il avait déclaré dans le décret 735. Le Sénat l’a approuvé le 2 octobre et ce mois-ci, le 1er décembre, la Chambre des députés a donné un modifications, il a donc dû retourner à la Chambre haute pour examen. Le 10 décembre, le jour même où les députés ont donné une demi-sanction à l’interruption volontaire de grossesse (IVE), les sénateurs l’ont transformé en loi par 40 voix contre 25. Il a été promulgué ce lundi au Journal officiel.

Comme indiqué dans cette loi, la Nation cessera automatiquement d’envoyer les fonds de co-participation à la Ville afin qu’elle puisse couvrir les dépenses de sécurité. Et en contrepartie, il établit un montant fixe de 24 milliards de pesos par an qui sera ajusté trimestriellement par un indice: 80% en raison de l’évolution du salaire des policiers et 20% en raison de l’inflation dans le quartier.

Dans cette loi, le parti au pouvoir a également inclus l’ouverture d’une période de négociation entre la Nation et la Ville pendant 60 jours. Mais dans le larretisme, la proposition n’a pas du tout été bien accueillie car ils considèrent qu’ils proposent un domaine de discussion autrement défavorable.

La réaction de Ciudad fut immédiate. Dans un échantillon d’un ajustement plus important que prévu, dans l’approbation de son budget pour 2021, il a promu de nouvelles taxes: il a relevé le taux du revenu brut facturé aux banques, supprimé l’exonération du revenu brut sur les LELIQ et ordonné qu’il soit Chargez 1,2% des dépenses effectuées avec des cartes de crédit dans votre périmètre. En outre, il a été annoncé que d’importants travaux publics tels que le démantèlement de la prison de Devoto et l’urbanisation de la propriété Hacienda Market à Mataderos seraient paralysés.

