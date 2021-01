Le chef du gouvernement de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; le vice-chef, Diego Santilli; le ministre de l’Éducation, Soledad Acuña, et le secrétaire aux transports, “Juanjo” Méndez

Le chef du gouvernement de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, a annoncé aujourd’hui que les cours en présentiel reviendraient dans la ville de Buenos Aires. Il l’a fait en présentant lors d’une conférence de presse un plan qui vise à ce que tous les élèves retournent en classe au moins quatre heures par jour.

Comme détaillé, le retour sera échelonné et l’année scolaire débutera le 17 février. Il y aura des tests des enseignants et des barrages routiers pour éviter les foules dans les heures d’entrée et de sortie des étudiants.

«Aujourd’hui la situation sanitaire de la Ville nous permet de projeter la rentrée des classes pour le 17 février, c’est de faire en sorte que tous les garçons aillent à l’école tous les jours avec la plus grande présence possible. Ceux qui sont des facteurs de risque ou qui coexistent avec un facteur de risque ont une éducation virtuelle organisée », a déclaré le président de Buenos Aires.

Rodríguez Larreta a également expliqué les principaux points du plan éducatif et confirmé que «l’éducation est une activité essentielle“Et a noté:” L’avenir de nos enfants est une priorité et nous allons mettre toutes les ressources pour mettre en œuvre le plan et les objectifs, nous allons tout faire pour soutenir les classes même à toutes les étapes de la pandémie, c’est une priorité pour nous”.

“Le besoin pour les garçons de retourner en classe est écrasant», A-t-il assuré, et ajouté:« L’éducation est une priorité pour nous, il est essentiel que nous mettions tous nos efforts dans ce plan pour garantir la rentrée des classes le 17 février de manière prudente et avec la plus grande présence possible, l’éducation est le base pour construire l’avenir que nous voulons tous ».

Le retour aux cours en présentiel, après les restrictions dans tout le pays en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, a commencé à marquer l’agenda politique au niveau national. Mardi dernier, le gouverneur de Cordoue, Juan Schiaretti, a fait sa propre annonce, a indiqué qu ‘”il est nécessaire de retourner à l’école” et a expliqué qu’au départ, un système mixte régira dans cette province, combiné avec la modalité virtuelle, et que les enseignants auront la priorité à être vaccinés contre le COVID- 19.

Dans ce cadre, le Gouvernement a convoqué pour demain une réunion par visioconférence avec les ministres de l’Éducation de tout le pays avec l’idée qu’un accord soit trouvé pour faire progresser le retour des cours en présentiel. La réunion pourrait déboucher sur une déclaration commune sur la nécessité pour les enfants de retourner en classe.

Dans les dernières heures, d’ailleurs, le Société argentine de pédiatrie (SAP) a publié un rapport dans lequel il a mis en garde contre les conséquences de l’isolement obligatoire chez les enfants et les adolescents, et Il a déclaré que le retour à l’école en présentiel «est essentiel».

Le document de 43 pages indique que il est «incontestable» que l’école est essentielle au développement et au bien-être des enfants, non seulement pour l’acquisition de connaissances mais aussi pour le renforcement des aspects émotionnels et sociaux, le soin des aspects nutritionnels, de la santé et la réalisation de l’activité physique.

À son tour, le SAP a souligné que l’école constitue un «lieu sûr» pour les mineurs pendant que leurs parents travaillent et que c’est un outil d’équité sociale indispensable, en particulier pour les groupes sociaux les plus vulnérables.

Quant au plan de Buenos Aires pour le retour de la présence, le Gouvernement testera les enseignants de la Ville tous les 15 jours. «En tant que gouvernement, nous prenons la décision complète et absolue de revenir à la présence et ce n’est pas un caprice. C’est possible et il est nécessaire d’ouvrir des écoles », a déclaré la ministre de l’Éducation, Soledad Acuña.

