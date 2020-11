Zeballos doit contester la demi-finale, même si des doutes subsisteront jusqu’à la dernière minute après la blessure que son partenaire Granollers a accusée hier (Photo: @ATPTour_ES)

Aujourd’hui peut être un jour important pour l’histoire du tennis argentin: Horacio Zeballos pourrait devenir le premier athlète national à se qualifier pour une finale de double dans le tournoi des maîtres. Le joueur de 35 ans de Mar del Plata tente une nouvelle victoire en finale de l’ATP aux côtés de l’Espagnol Marcel Granollers: Ils sont mesurés pour le moment contre le duo composé du Néerlandais Wesley Koolhof et du Croate Nikola Mektic (avec la télédiffusion ESPN).

Pas un détail mineur: l’européen était dans le doute jusqu’à la dernière minute après avoir pris sa retraite du dernier match de phase de groupes qu’ils ont joué hier accusant une blessure à l’épaule. Il a essayé dans le précédent de la réunion et a décidé de sortir sur le court monté à l’O2 Arena de Londres.

le Oignon Il a déjà égalé une marque déposée en 2003 par ses compatriotes Gastón Etlis et Martín Rodríguez, qui s’était qualifié pour les demi-finales de cette épreuve qui met une salve sur le circuit avant d’être battu par les frères nord-américains Mike et Bob Bryan (honorés dans l’édition en cours avec leurs noms dans la zone du double groupe).

Désormais, Zeballos peut non seulement devenir le premier joueur de double argentin à disputer une finale, mais aussi le deuxième sud-américain à y jouer, car auparavant le Brésilien Marcelo Melo (aux côtés du Croate Ivan Dodig en 2014 et du Polonais Lukasz Kubot en 2017) a été le seul à le faire, avec des pertes respectivement contre Bob et Mike Bryan et Finn Henri Kontinen et l’Australien John Peers.

Il faut également se rappeler que l’espagnol Granollers est devenu champion des finales ATP en 2012 avec son compatriote Marc López, une édition dans laquelle ils ont prévalu contre les hindous Mahesh Bhupathi et Rohan Bopanna.

Le duo composé de l’Argentin – qui est resté entre la troisième et la quatrième place dans le classement mondial des joueurs de double depuis l’année dernière – et les Espagnols sont venus à cette instance à la suite de leurs victoires contre les paires composées de John Peers et Michael Venus (le lundi dernier) et Mate Pavic et Bruno Soares (mercredi), tandis que hier c’était au tour de l’Autrichien Jürgen Melzer et du Français Edouard Roger-Vasselin, où ils ont dû partir en raison de la blessure de Granollers susmentionnée.

Jusqu’ici ensemble ils ont récolté quatre titres: le Montreal Masters 1000 (2019), le Buenos Aires ATP 250, le Rio de Janeiro ATP 500 et le Rome Masters 1000 (2020). Ils sont ravis de la touche finale.

L’autre demi-finale de la spécialité aura lieu à partir de 15h lorsque Melzer et Édouard Roger-Vasselin affronteront le nord-américain Rajeev Ram et le britannique Joe Salisbury.

