La production d’énergie éolienne et solaire a été ajoutée à la liste des taxes qui régissent une partie du pays .

Au niveau national, l’AFIP est chargé de réglementer les impôts, de les collecter et de les superviser. Les principaux revenus sont: les revenus, la TVA, les avoirs personnels, les dettes et crédits bancaires, la monotaxe, entre autres. Au niveau provincial, ceux qui contribuent le plus sont le revenu brut, les timbres et le transfert de propriété; et au niveau municipal, ils reçoivent des ressources sous forme de tarifs et de contributions spéciales. C’est pourquoi beaucoup d’entre eux ont facturé ou ont l’intention de taxer tout ou partie des 4 éléments de la nature: la terre, l’eau, l’air et le feu; car il ne leur suffit pas d’imposer des impôts sur le revenu, la consommation, la richesse et les transactions financières.

Impôt foncier: Installé pour la première fois au Japon en 1873, sous le gouvernement Meiji Le droit à la propriété privée a été imposé, car il est considéré comme une ressource générant des bénéfices extraordinaires. Le but était donc de punir les propriétaires dont les terres étaient «improductives».

Dans L’Amérique latine est en vigueur au Chili, lorsqu’elle est considérée comme supérieure aux retenues applicables à la superficie agricole; comme cela se passe en Argentine. De plus, il génère un transfert de ressources de la Nation vers les provinces.

Dans Argentine, en 2016, il y avait un projet de taxe sur les terres libres d’améliorations: où les provinces appliqueraient 1% de cette taxe à la sécurité et à l’éducation, afin de lui donner une allocation spécifique et de se conformer au précepte constitutionnel.

Taxe d’eau: C’est une ressource rare et renouvelable, tant que son utilisation, son traitement et sa circulation sont contrôlés; au contraire, s’il n’est pas pris en charge, il devient non renouvelable. Suite à cette dernière position, l’Unesco l’étudie depuis plusieurs années et évalue constamment diverses politiques de débat.

Lors de l’observation du règlement du service, il y a 2 financements qui doivent être payés par les utilisateurs: 1) APLA (Agence de planification): est en charge de la coordination intégrale de la planification des travaux d’agrandissement et d’amélioration des services d’eau potable et d’assainissement en charge d’Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA), a compétence dans l’évaluation, l’étude, la planification, le projet , exécution et contrôle des investissements dans la zone concessionnaire, la ville autonome de Buenos Aires et 26 banlieues; Oui 2) ERAS (Organisme de régulation de l’eau et de l’assainissement): contrôle le respect des obligations de fourniture d’eau potable et d’égouts par AySA dans la zone métropolitaine de Buenos Aires.

Il est à noter que l’utilisateur ne doit pas payer la personne qui contrôle l’entreprise qui fournit le service, à des fins de traitement neutre, c’est pourquoi ce qui correspondrait est un taux, en tant que considération directe de ce que le citoyen ou l’entreprise reçoit.

Taxe aérienne: Le Conseil délibératif de Puerto Madryn (province de Chubut) a décidé de collecter des taxes sur les parcs éoliens, malgré le fait que les énergies renouvelables dans cette juridiction du pays soient exonérées. Cependant, et malgré le terme: Taxe éolienne, elle consiste en une redevance d’autorisation, d’inspection, de sécurité, d’hygiène et de contrôle environnemental; dont la base est le revenu mensuel des ventes obtenu par tout résident de ce lieu, quelle que soit la taille de l’entreprise, payant des aliquotes allant de 0,5% à 2,4%. Et il a été arrangé que A partir de janvier 2021, ce taux passera à 4,5% du résultat d’exploitation des éoliennes..

L’énergie produite par le parc éolien de Madryn a commencé à être un fardeau pour les utilisateurs

Taxe solaire (incendie): Possède son origine en Espagne en 2015 (jusqu’en 2018, date à laquelle il a été abrogé), également appelé péage de secours ou taxe d’autoconsommation. Il s’agissait d’une redevance payée par les consommateurs finaux qui avaient un système de production photovoltaïque chez eux, c’est-à-dire qu’ils avaient des panneaux solaires pour l’autoconsommation.

Dans la L’Argentine a imposé l’idée dans la province de La Rioja en 2017, mais il n’a pas prospéré. Cordoue a adopté une loi pour la promotion des énergies alternatives, qui comprend une ligne de crédit à taux subsidiaire pour ceux qui souhaitent acquérir des équipements à énergie solaire; bien que beaucoup considèrent que c’est un non-sens d’attaquer une ressource naturelle comme le soleil. D’autre part, dans la province de Jujuy, en 2016 avec la loi 5,904, a promu le développement de l’énergie solaire, où encore une fois ce serait celui en charge de le collecter.

Cependant, lors de l’analyse du factures de l’un des distributeurs d’électricité, un concept appelé contribution municipale (C’est l’hommage dont l’obligation est de générer des bénéfices tirés de l’exécution de travaux publics ou d’activités de l’Etat). Encore une fois, voici un prélèvement caché, puisque l’ABL est payée au niveau municipal (Éclairage, balayage et nettoyage); Par conséquent, la même taxe serait payée deux fois, justifiée en ce qu’elle viole l’article 9 de la loi fédérale sur la coparticipation.

Depuis 2020, le tarif social électrique est à la charge des provinces, puisque ce sont elles qui distribuent l’électricité dans les foyers et connaissent mieux les utilisateurs. En échange de cette responsabilité, le gouvernement national a augmenté les transferts à chaque province; leur permettant ainsi d’augmenter leurs ressources.

