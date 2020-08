C’est au tour des horoscopes de la semaine du 24 au 27 août de Mhoni Vidente Le psychique et clairvoyant cubain partage ses prédictions avec les lecteurs de Mundo Hispánico pour les personnes avec le signe de la Vierge, Mhoni Vidente leur demande de s’occuper des problèmes migraine et nerfs

Comme c’est déjà une tradition, le psychique et clairvoyant cubain Mhoni Vidente partage avec les lecteurs de Mundo Hispánico les horoscopes de la semaine du 24 au 27 août.

Mhoni Vidente, qui dans une récente interview a déclaré que « vivre aux Etats-Unis vous rend très sensible aux Hispaniques », rien n’a été sauvé à cette occasion.

Sur sa chaîne YouTube officielle, où elle compte plus d’un million d’abonnés, Mhoni Seer a récemment donné ses prédictions sur l’apocalypse solaire.

Prêt? Mhoni Vidente vient avec ses prévisions d’horoscope pour la semaine du 24 au 27 août.

Bélier. Il a l’esprit d’être un leader et un excellent guide pour ceux qui l’entourent. En soi, c’est un signe très fort et sa principale caractéristique est de servir les autres, mais oui, quand il se met en colère, il détruit tout ce qu’il a construit, c’est pourquoi il est fortement recommandé d’avoir plus de patience dans tout ce que vous faites et que votre les impulsions sont mieux contrôlées lors de la prise de décision. Leur grand problème de santé sont les poumons et l’état mental, c’est-à-dire les nerfs, c’est pourquoi ils doivent toujours méditer et faire un certain type d’exercice pour se calmer et être en contact avec leur médecin au moins une fois par an. Ils chercheront toujours le bien-être et l’abondance dans leur vie et ils y parviennent presque toujours, c’est pourquoi ils sont de grands entrepreneurs, et certainement, ils savent toujours comment gagner de l’argent même avec des pierres. En amour, comme le bon feu, ils sont ardents et infidèles, ils veulent presque toujours avoir plus de deux relations amoureuses en même temps, et comme c’est un signe de feu, ils sont territoriaux, cela signifie qu’ils ne quittent presque jamais aucun partenaire et ont une grande vertu , ils sont toujours de bons fournisseurs pour votre famille. Son nombre magique est 13.

Taureau. C’est un signe de terre, cela signifie qu’ils sont très réalistes et ne se laissent presque jamais emporter par les rêves. Le signe du Taureau doit toujours voir pour croire, c’est pourquoi ils sont très intelligents et capables d’effectuer certains travaux d’ingénierie ou de médecine dans leur vie, mais le signe du Taureau, car il est très fort et presque toujours ce signe a raison, Il cherche à imposer toute son opinion aux autres, c’est pourquoi ils sont presque toujours de grands réalisateurs ou chefs de leur région. Avec le Taureau, vous pouvez faire confiance à n’importe quel secret, qui sera toujours très discret. Son point faible dans la vie est le dos et les problèmes rénaux, il doit donc presque toujours s’occuper d’infections ou de problèmes sexuels. Ce sont de très bons amants, mais de mauvais fournisseurs, ils sont presque toujours dominés en voyant toujours pour eux, d’abord ils sont égoïstes, mais leur meilleure vertu est d’être très bons pour gagner de l’argent en affaires ou en vente. Son nombre magique est 09.

Gémeaux. Des changements radicaux dans votre environnement de travail et des rencontres avec des personnes importantes pour les affaires. N’oubliez pas que votre signe, comme il y en a deux à la fois, veut toujours être entouré de personnes et être reconnu. Ces jours-ci, vous recevrez une compensation financière pour effectuer certains paiements de frais de scolarité et de carte de crédit. Soyez prudent avec les problèmes de santé tels que l’intestin et l’estomac, essayez d’aller chez votre médecin et laissez un peu de colère, c’est toujours ce qui vous fait vous sentir mal dans votre vie. Ils vous font un cadeau que vous n’attendiez pas d’un nouvel amour. La meilleure chose à propos de votre signe est qu’ils sont très gentils et très bons communicateurs. En gérant la dualité, ils peuvent comprendre les deux sexes et presque toujours dans leur sexualité, ils vivent des relations sexuelles à deux, c’est-à-dire avec des hommes et des femmes, et presque toujours cela ne les affecte jamais personnellement. Ce sont d’excellents guides en tant que psychologues, infirmières, chauffeurs et avocats. Leur nombre magique est 11. Ils seront toujours très compatibles avec les signes du Bélier, de la Balance et du Sagittaire.

Nous ne faisons que commencer, Mhoni Seer a plus de prédictions pour les signes restants. Continue de lire…

