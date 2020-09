Mhoni Vidente partage ses prédictions sur les horoscopes de la semaine En exclusivité pour les lecteurs de Mundo Hispánico, le psychique et clairvoyant cubain révèle l’inattendu A cette occasion, on commence par le signe du Bélier

Mhoni Vidente, la voyante la plus aimée des Hispaniques, partage ses prédictions sur les horoscopes de la semaine, qui incluent le 7 au 10 septembre.

Faites bien attention, car le psychique et clairvoyant cubain réserve de nombreuses surprises aux lecteurs de Mundo Hispánico. Nous commençons avec Bélier.

Bélier. Semaine d’analyse d’un changement radical dans votre manière d’être, pensez à mettre de côté ce qui caractérise beaucoup votre signe, soyez possessif et impulsif avec tout le monde autour de vous. N’oubliez pas qu’il est temps d’apprendre à être plus tolérant et de donner à chacun l’espace nécessaire pour faire sa vie, en particulier en ce qui concerne votre partenaire.

Les 9 et 11 septembre seront décisifs pour votre projet de travail et vous obtenez une très bonne proposition d’une entreprise internationale, n’oubliez pas de n’en parler à personne pour que ce grand projet de travail qui vient pour vous puisse être réalisé.

La santé est la chose la plus importante dans votre vie, alors essayez de faire un bilan de santé et concentrez-vous sur les infections urinaires et les problèmes hormonaux qui sont votre point faible. Vous recevez un cadeau auquel vous ne vous attendiez pas, vous partez en voyage et rendez visite à des proches, essayez de ne pas acheter des choses que vous n’allez pas utiliser, il vaut mieux économiser pour l’avenir.

Vous prévoyez des vacances en novembre avec votre partenaire, votre ange gardien vous dit que vous recevrez des messages importants à partager avec les autres, rappelez-vous qu’une de vos missions dans la vie est d’être généreux et de toujours rechercher l’humanité et le service social et C’est le moment de le mettre en pratique et d’aider ceux qui en ont le plus besoin.

Les numéros porte-bonheur sont 00 et 13, vous recevrez un prix ou une reconnaissance auquel vous ne vous attendiez pas.

Ce n’est que le début, ainsi que les premiers jours de ce mois de septembre. Mhoni Vidente partage avec ses followers les horoscopes de cette semaine.

