Paola Estefanía Tacacho (32 ans), la femme tuée par son ancien élève

Hier soir, Paola Estefanía Tacacho, professeur d’anglais de 32 ans, a terminé sa routine dans une salle de sport du quartier nord de la ville de San Miguel de Tucumán et est retourné à sa maison, située à quelques pâtés de maisons. Il était environ 21h30 quand, soudain, à la hauteur de la rue Monteagudo à 500, a été approché par un homme qui, après avoir eu une vive dispute avec elle, a sorti un couteau et l’a poignardé au moins six fois. Le premier était par derrière, quand la femme voulait le laisser derrière et échapper au siège. Paola est décédée sur les lieux.

En raison des cris de la victime, les voisins ont cru qu’il s’agissait d’un vol et, après l’attaque violente, certains ont poursuivi le voleur présumé pour l’empêcher de s’échapper. Quelques mètres plus tard, avec l’aide d’un jeune homme qui travaille pour une application de livraison, ils ont réussi à encercler le meurtrier rue Santiago del Estero. Une fois attrapé, le fémicide le même couteau avec lequel il avait assassiné Tacacho poignardé dans sa poitrine. L’agresseur est également mort sur place.

Au fil des heures, plus de détails sur l’attaque sont devenus connus et, comme il l’a appris Infobae, l’histoire derrière le crime horrible, enquêté par le bureau du deuxième procureur pour homicide, est choquant.

L’homme qui a approché Paola en quittant le gymnase n’était pas n’importe qui. C’était quelqu’un qu’elle connaissait. Il s’agit de Couples Mauricio Parada (32), un homme qui avait été son élève dans les cours d’anglais que la jeune femme enseignait dans un tertiaire en 2014 et qui depuis lors, la harcèle et la persécute systématiquement chaque fois qu’il le peut. Par tous les moyens, il a transformé la vie de Paola en enfer et tout cela parce qu’elle avait toujours refusé de maintenir un lien plus étroit.

«Leur relation a toujours été professionnelle. D’élève-enseignant. Elle lui a toujours fait comprendre. Mais il est devenu obsédé. Il l’a harcelée, il l’a poursuivie. Il l’a soignée, il l’a attendue après le travail, la salle de gym. À chaque fois, cela devenait plus violent et menaçant. En fait, elle a dû annuler ses profils sur les réseaux sociaux. Il ne l’a pas laissée seule », a-t-il dit Infobae Daniela Tacacho, la cousine germaine de Paola.

Au début, Paola ne lui accorda pas d’importance mais il devint plus violent et insistant malgré les refus de la femme. «Cela a vraiment commencé à effrayer tout le monde dans la famille. Il y a eu des épisodes formidables. Il a fait semblant d’être elle sur les réseaux sociaux et a commencé à nous envoyer des photos et des messages terribles, qu’il était censé se suicider. Nous savions que c’était lui mais nous avions encore très peur, même si nous n’avions jamais imaginé que cela finirait ainsi. Au cours de ces années, ma cousine a déposé quatre plaintes, à la fois devant les tribunaux de Tucumán et à Salta, d’où elle est originaire.. En fait, il s’est vu imposer un périmètre auquel il ne se conformait manifestement pas et personne ne le contrôlait pour le faire », a poursuivi Daniela.

Paola a été tuée par au moins six coups de couteau

Selon ce que ces médias ont pu apprendre, la dernière plainte a été déposée sur 29 mai passé et était sur le point d’être jugé. C’était pour les dommages. L’affaire était en cours de traitement devant le Tribunal civil et commercial 6. La série de harcèlement n’avait pas de limites. Selon Daniela, à une occasion, Parada Parejas a réussi à entrer dans le bâtiment de Paola et a jeté ses photos dans le bouclier. «Personne ne savait comment j’avais découvert ce que ma cousine faisait ou où elle était. Ma cousine était en couple avec Ana, sa petite amie, et elle ne lui a jamais donné l’opportunité d’avoir quoi que ce soit. Jamais. Le procès était contre lui et sa famille. Puis il allait agir contre l’Etat“, Dit-il presque en larmes à Infobae.

Il y a eu des moments où les attaques se sont intensifiées et dans d’autres, il y avait un calme relatif. Mais la menace était toujours là. Paola est devenue professeur d’anglais à l’Université nationale de Tucumán en 2014 et depuis lors, elle a enseigné des cours aux adultes et aux mineurs. Il a travaillé dans divers instituts et collèges. C’est dans un tertiaire qu’elle a rencontré qui serait la personne qui l’assassinerait quelques années plus tard. À ce moment-là, elle était sans travail en raison de la pandémie mais – dit Daniela – cela ne l’a pas découragée. «Ils l’aimaient tous. Il n’avait aucun problème avec qui que ce soit sauf ce tueur. Mais comme toujours, l’État n’a rien fait. Il a fait quatre plaintes et personne n’a levé le petit doigt. Maintenant nous voulons la justice“, critiqué le cousin.

Tacacho est né à Salta mais a vécu il y a des années dans la capitale de Tucumán. Il a plusieurs frères et sœurs et était en contact régulier avec sa mère, qui ramènera les restes dans sa province natale une fois les travaux de recherche terminés. «Ma tante est détruite. Il avait l’autorisation d’entrer à Tucumán et de prendre les cendres de mon cousin “ajoutée.

D’après ce que la famille a appris, avant le meurtre, il y a eu une vive dispute au cours de laquelle le professeur d’anglais a dit à l’homme de la laisser tranquille.. Des témoins disent que les cris ont été entendus dans l’autre bloc. La caméra de sécurité d’un local a capturé le moment où l’homme s’est disputé avec sa victime, qui a commencé à marcher comme pour se retirer. C’est à ce moment-là qu’il l’a tuée. «Il est sorti en courant et l’un des livreurs lui a jeté du gaz poivré. Incapable de s’échapper, le couteau est resté coincé. Ce que nous savions, c’est qu’il l’a tordu dans sa poitrine. Horrible. Peut-être est-il sorti pour tuer, parce que s’il voulait seulement la harceler, il n’allait pas avec le couteau. Je voulais l’assassiner », a-t-il affirmé.

Le fémicide de Paola a eu un fort impact sur son environnement et ses élèves se sont souvenus d’elle sur Facebook. Certains ont même osé dire dans quel contexte elle avait rencontré Parada Parejas. «Il l’a systématiquement harcelée: tout a commencé par une ‘mauvaise note’ et cela ne s’est jamais arrêté. L’enseignant n’a jamais eu le soutien de l’institut ou de la justice. Puissiez-vous reposer en paix, Paola », a déclaré Áilean Fratkin, l’un de ses anciens élèves.

«Elle était mon professeur d’anglais à l’école Mark Twain pendant ma carrière de traducteur et le patient qui l’a tuée était mon partenaire. Un jour, il s’est fâché contre un autre professeur parce qu’il ne lui a pas donné 10 mais 8,50 et à partir de là tout a commencé, jusqu’à ce qu’il quitte la course. Avec mes amis on a tout vu, le gars l’a attendue en dehors de l’école et l’a suivie, a sonné la cloche, a créé de faux Facebook pour lui envoyer des messages, lui a parlé de tout … la salope était la moindre. La pauvre femme vivait dans la peur, elle l’a dénoncée à plusieurs reprises avec un autre enseignant », a déclaré Lorena Viera, une autre étudiante.

L’appel à la marche pour exiger justice

Au milieu du harcèlement, la famille de Parada a contacté l’enseignante et lui a assuré que Mauricio n’était pas une personne ordinaire. Leur objectif, dénonce le cousin, est d’empêcher que tout transcende la sphère judiciaire. «Au fil des heures, nous avons appris diverses choses et sûrement d’autres apparaîtront. Par exemple, nous savons que ce type de famille est très proche du pouvoir Tucuman et c’est pourquoi nous pensons que les plaintes n’ont pas avancé. Parada était un gars solitaire. Nous ne savons pas ce qu’il faisait. En fait, je ne connais même pas son visage car il a pris soin de ne pas le faire savoir sur les réseaux sociaux. S’ils étaient en procès, pourquoi n’ont-ils pas pris soin d’elle? Je ne comprends pas. Ils l’ont laissée mourir comme ça arrive toujours», S’est-il interrogé.

L’organisation Ni Una menos a appelé à un sit-in devant la Maison du gouvernement de Tucumán le lundi 2 à 18 heures pour exiger justice pour Paola et pour toutes les victimes de féminicides. En outre, il y aura des mobilisations à Salta pour cet événement et d’autres. Alejandra del Castillo, une référence de l’organisation Tucuman, s’est entretenue avec Infobae, et a déclaré qu’ils accompagneront la réclamation de la famille. “Il n’a pas reçu de réponses, il avait seulement une restriction d’approche qui n’empêchait pas le harceleur de remplir sa mission”, a-t-il ajouté.

«Nous savons que Paola a participé à des mobilisations et que ce type est simplement devenu obsédé. Malgré les plaintes, personne n’a rien fait. Le pouvoir politique et judiciaire est responsable », a-t-il ajouté.

