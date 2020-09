Signaler que plus d’une centaine de personnes sont accusées de crimes présumés de sédition ou de terrorisme

MADRID, 11 sept. (EUROPA PRESS) –

Human Rights Watch (HRW) a assuré que le gouvernement intérimaire de la Bolivie, dirigé par la présidente Jeanine Áñez, abuse du système judiciaire pour persécuter des personnes liées à l’ancien président Evo Morales, également poursuivi pour des accusations qui, de l’avis de l’ONG, ils montrent un arrière-plan politique.

Cela est indiqué dans le rapport «La justice en tant qu’arme: la persécution politique en Bolivie», dans lequel HRW fait état d’accusations infondées ou disproportionnées contre les alliés de Morales, d’une réduction de la liberté d’expression et d’un recours arbitraire à la détention préventive.

En ce sens, il assure que le Gouvernement d’Áñez a fait pression sur les procureurs et les juges pour qu’ils agissent de manière favorable à ses objectifs, ce qui a donné lieu à des enquêtes contre plus d’une centaine de personnes pour des crimes présumés de sédition ou de terrorisme au cours de cette dernière. mois.

Morales lui-même, qui réside en Argentine, a été accusé de terrorisme et de financement du terrorisme, deux crimes passibles de 20 ans de prison chacun. Les accusations sont basées sur un appel téléphonique passé quelques jours après sa démission et dans lequel il aurait appelé le barrage routier pour «livrer une bataille difficile à la dictature».

Le directeur pour les Amériques de HRW, José Miguel Vivanco, a admis que les déclarations attribuées à Morales sont, « sans aucun doute, inquiétantes », donc il considère qu’il est « raisonnable » d’enquêter pour savoir si elles peuvent constituer un crime. Cependant, il a également considéré que

ACCUSATIONS BASÉES SUR DES APPELS OU DES DÉCLARATIONS

Dans certaines des affaires examinées par HRW, les procureurs ont porté plainte pour le simple fait d’avoir eu des contacts téléphoniques avec Morales, comme ce fut le cas pour Patricia Hermanosa, ancienne chef de cabinet de l’ancien président et accusée de terrorisme, de financement du terrorisme et de sédition. suite à une conversation. Elle a été arrêtée le 31 janvier et est restée en détention préventive jusqu’au 5 août, sans accès aux soins médicaux malgré sa grossesse – en mars, elle a subi un avortement.

Un autre cas inclus dans le rapport est celui de Mauricio Jara, un partisan de Morales accusé de sédition, incitation publique à commettre un crime et atteinte à la santé publique après que la police a présenté comme preuve qu’elle avait qualifié le gouvernement de « tyran ». et « dictatoriale » et qu’il avait qualifié la mort d’au moins dix manifestants à Senkata de « massacre ». Il reste en détention préventive.

Vivanco a indiqué que « les procureurs peuvent et devraient enquêter, s’ils ont des informations crédibles, sur un crime commis par quiconque, y compris d’anciens hauts fonctionnaires », mais a jugé tout aussi « crucial » que les magistrats agissent « de manière indépendante » et se respectent mutuellement. droits fondamentaux, de telle sorte qu’il ne finisse pas par devenir «un outil de persécution des opposants politiques au gouvernement actuel».

HRW, cependant, a averti dans son rapport que les abus du système judiciaire ne sont pas nouveaux en Bolivie, car ils auraient également été utilisés pendant le mandat d’Evo Morales (2006-2019).