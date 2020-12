Session plénière à l’Assemblée nationale de Corée du Sud à Séoul (Corée du Sud). . / Yonhap

Séoul, 5 décembre . .- L’ONG Human Rights Watch (HRW) a condamné aujourd’hui l’intention du Parlement sud-coréen d’adopter une loi qui pénalise l’envoi de propagande en Corée du Nord car elle considère qu’elle viole la liberté d’expression et ne cherche qu’à faire “heureux” pour le dictateur Kim Jong-un.

La règle a été approuvée mercredi par une commission de l’Assemblée nationale sud-coréenne et sera soumise à l’approbation du Parlement le 9 décembre.

Le projet peut entraîner une peine allant jusqu’à trois ans de prison pour quiconque envoie des brochures de propagande en Corée du Nord sans l’autorisation du gouvernement de Séoul, ainsi que de l’argent et d’autres compensations financières, dans un langage très large qui, selon HRW, pourrait inclure l’expédition de nourriture et de médicaments.

“Le gouvernement sud-coréen semble plus intéressé à rendre Kim Jong-un heureux que de permettre à ses citoyens d’exercer leurs droits fondamentaux en faveur de leurs voisins du nord”, a déclaré John Sifton, directeur de cette ONG pour l’Asie, dans un communiqué de HRW.

“Le projet de loi ne rend pas un grand service aux peuples de la Corée du Sud et de la Corée du Nord, et l’Assemblée nationale devrait voter contre”, ajoute-t-il.

La proposition intervient après que les autorités sud-coréennes aient dénoncé et appliqué des mesures administratives contre des groupes d’activistes qui envoient souvent des ballons vers le nord avec de la propagande contre la dictature de Kim, sous la protection d’une loi sur les échanges et la coopération intercoréennes.

“Le gouvernement sud-coréen devrait abandonner sa stratégie erronée d’essayer de gagner la faveur de Kim Jong-un en punissant ses propres citoyens”, a ajouté le responsable de HRW.