López-Gatell a été testé négatif pour le coronavirus (Photo: .)

Hugo Lopez-Gatell, Sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, a rapporté ce mardi que le résultat du test de détection de la maladie COVID-19 à laquelle il a été soumis a renvoyé un résultat négatif.

Au cours de la conférence de presse du soir, le responsable a déclaré que, sur la base du document de diagnostic, la probabilité d’être infecté est très faible.

«J’ai passé le test aujourd’hui, je partage mes résultats à la fois, en temps réel, le test rapide et la PCR étaient négatifs. En ce moment, en raison de cet élément diagnostique, je sais que j’ai déjà une très faible probabilité d’être infecté.

Cependant, c’est pratique pour moi et toute personne dans une situation similaire à la mienne, quel que soit le potentiel contagieux, restent encore jusqu’à vendredi en lieu sûr car même ainsi le test pourrait être négatif aujourd’hui et que l’apparition des symptômes révélera quand même qu’il y a une infection », a expliqué le responsable fédéral.

Le sous-secrétaire à la Santé a eu des contacts avec le président quelques jours avant sa confirmation en tant que cas positif de COVID-19 (Photo: Daniel Augusto / Cuartoscuro)

Ceci après que le sous-secrétaire a eu des contacts ces derniers jours avec le président Andrés Manuel López Obrador, qui a confirmé son infection dimanche dernier.

Tengo 51 años, afortunadamente gozo de buena salud, y la semana reciente estuve en contacto directo con el presidente Andrés Manuel en varios eventos públicos como la conferencia de prensa matutina, el martes 19 en pulso de la salud, después estuve el jueves y después el Vendredi. Plus tard, le président s’est rendu à Nuevo León et à San Luis et je ne l’ai pas revu avant de me rendre compte qu’il était revenu et qu’il était contagieux.