Hugo Porta en action lors d’un match contre les All Blacks en 1987 (Colorsport / Shutterstock)

Dans ce qui a été le début de l’équipe argentine dans les Trois Nations qui a lieu en Australie, Les Pumas ont prévalu 25 à 15 contre les All Blacks et ils sont entrés dans l’histoire en remportant leur première victoire contre les Néo-Zélandais. Qui a pris la parole quelques heures après la victoire retentissante, c’est Hugo Porta, qui a partagé ses émotions en dialogue avec TN.

«Je suis très excité et heureux. C’est un jour très important pour le rugby argentin et je me sens dans la peau de chacun des joueurs car ils doivent être très fiers “L’ancienne ouverture a commenté qu’il n’avait pas suivi l’action en direct mais ne connaissait pas le résultat final.

Où étaient les clés pour se rendre à la célébration? «Aujourd’hui, quelque chose s’est passé qui ne s’était pas produit lors des matchs précédents, c’est dans ce heads-up. En dépit d’être un sport d’équipe, Los Pumas a aujourd’hui gagné dans tous les aspects du jeu. Ils l’ont battu pendant les 80 minutes, ce qui ne s’est pas produit parce que Nous avons pu jouer 60 minutes au niveau proposé. Aujourd’hui c’était 80 ′ avec une performance incroyable de certains joueurs ».

L’ancien partant de Los Pumas a été ému par le triomphe historique

Nicolas Sanchez il était l’auteur de tous les buts de l’équipe nationale à Sydney, dépassant la marque historique de Porta qui en 1985 avait converti les 21 buts de Los Pumas en le meilleur résultat qu’il avait obtenu jusqu’à présent avec le rival en service (égalité). “Je suis totalement excité et heureux que Nico ait eu l’opportunité de montrer à quel point il est un grand joueur et qu’il ait pu donner des points à l’équipe dans ce qui était, sans aucun doute, une victoire bien méritée pour Los Pumas”, a-t-il déclaré.

Et il a ajouté à propos du parallélisme avec l’ouverture actuelle: «C’est une coïncidence qu’aujourd’hui Nico a marqué tous les points. Je suis content parce que je sais qu’il a traversé des situations difficiles et surtout après la Coupe du monde, il méritait d’avoir une chance. Je pense qu’aujourd’hui il l’avait et en a profité pour le bénéfice de tous. Nico est sûr de chérir cette journée comme quelque chose d’important pour lui et pour nous tous qui l’aimons ».

Avec l’émotion à la surface et les yeux vitreux, Porta a complété: «Il y a un héritage dans cette chemise. Quand quelqu’un le porte, il a un sentiment spécial. Ces joueurs l’ont, ils se sont donnés, la prestation qu’ils ont eue dans le jeu était incroyable. Ce que le jeu de rugby enseigne, c’est ceci: surmonter l’adversité, avoir des objectifs communs. C’est très bien pour l’Argentine et le rugby. C’est la genèse de la solution de nombreux problèmes que le sport a et qui sont dans le jeu. C’est le rugby, qui a été remis en question tant de fois. Il faut remonter aux sources ».

L’emblématique Puma Hugo Porta a célébré la victoire contre les Néo-Zélandais (Colorsport / Shutterstock)

L’ancien rugbyman de 69 ans a déclaré que le plus que l’Argentine a dans ce sport est lié à l’esprit d’amateurisme que chaque joueur porte avec lui bien qu’il soit devenu professionnel, ayant fait partie de l’un des clubs nationaux: «Ils le portent dans le ADN et c’est ce qui différencie le rugby argentin ».

Lorsqu’on lui a demandé si ce serait le premier de plusieurs triomphes contre la puissance mondiale, il a affirmé: “Si les Pumas jouent avec la détermination et la qualité de jeu dont ils ont fait preuve aujourd’hui, il est clair qu’ils sont capables de battre n’importe quelle équipe du monde.”

